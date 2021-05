Niedersachsen lässt seine Wölfe erforschen Stand: 21.05.2021 17:01 Uhr Ziel der Untersuchung ist, die Konflikte zwischen Mensch und Wolf zu reduzieren und zugleich den Wolfsbestand zu sichern. In einigen Regionen gebe es bereits die höchsten Wolfsdichten weltweit auf.

Damit reagiert das niedersächsische Umweltministerium auf die exponentielle Vermehrung der Wölfe in den vergangenen Jahren, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. "Für eine vorausschauende Wolfspolitik brauchen wir zügig eine aussagekräftige, wissenschaftliche Datenbasis", sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) demnach. Niedersachsen müsse seinen Anteil an einer gesunden Wolfspopulation in Deutschland leisten. Es gehe darum, einerseits die Konflikte zwischen Mensch und Wolf auf ein akzeptables Maß zu reduzieren und andererseits den Wolfsbestand zu sichern.

VIDEO: Niedersachsen: Jäger erlegen zwei junge Wölfe (2 Min)

In einigen Regionen Niedersachsens gebe es die höchsten Wolfsdichten weltweit auf, hieß es. Vor allem wegen des hohen Bestands an Weidetieren sei das problematisch. Im noch laufenden Untersuchungszeitraum seien bereits 36 Wolfs-Territorien gemeldet worden. Dies entspreche einem Zuwachs von 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2012 sei erstmals bestätigt worden, dass sich Wölfe in Niedersachsen vermehren. Mit der Studie wurde das Wiener Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft beauftragt. Ergebnisse sollen im Winter 2021 vorliegen.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Landesjägerschaft mitgeteilt, dass es in Nordostniedersachsen Hinweise auf weitere Wolfsrudel geben würde. Bestätigt sind landesweit aktuell 36. Heute nun gab das niedersächsische Umweltministerium bekannt, dass es eine Populationsstudie beauftragt habe. Dabei geht es laut Umweltminister Lies darum, eine aussagekräftige und wissenschaftliche Datenbasis für eine vorausschauende Wolfspolitik zu erhalten. Die Ergebnisse der Studie sollen im Winter 2021 vorliegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.05.2021 | 16:00 Uhr