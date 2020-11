Niedersachsen gibt 45 Millionen Euro für Schulen Stand: 17.11.2020 14:55 Uhr Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kündigt an, dass das Land 45 Millionen Euro in den Corona-Schutz investiert.

Mit 25 Millionen Euro sollen für ein halbes Jahr rund 5.000 pädagogische Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis eingestellt werden. Laut Tonne komme auf jede Schule in Niedersachsen mindestens eine zusätzliche Kraft. Für den Infektionsschutz - die "Hardware", wie Tonne sagte - stehen 20 Millionen Euro zur Verfügung. Damit sollen Plexiglasschutzwände, Wechselmasken, gegebenenfalls FFP2-Masken für Lehrkräfte sowie unter besonderen Umständen Luftfilter angeschafft werden.

Tonne: Schulen keine "Superspreader-Events"

Tonne betonte erneut, dass Schulen keine sogenannte Superspreader-Events seien. Dafür gebe es nach Rücksprache mit den Gesundheitsämtern keine Anzeichen. Infektionsfälle an Schulen seien in der Regel von außen hereingetragen worden. Derzeit sind elf Schulen geschlossen, 331 Einrichtungen arbeiten in Lehrgruppen, 333 Schulen verfolgten das Szenario B, also Unterricht im Wechselmodell. Diese Zahlen seien gegenüber der Vorwoche leicht gesunken. "80 Prozent der Schulen sind am heutigen Tag nicht betroffen", sagte Tonne. Ein landesweiter Wechsel zum Szenario B stehe nicht zur Debatte.

GEW und Schulleiterverband schauen Tonne auf die Finger

Als Vertreter der Beschäftigten an Schulen nahmen Laura Pooth und Andrea Kunkel an der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs teil. Pooth, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), sagte, dies sei kein Schulterschluss mit der Landesregierung. Sie begrüße die Maßnahmen. "Das darf aber nur ein erster Schritt sein. Der Finanzbedarf ist weitaus größer", sagte Pooth. "Schulen sind der Anker für den Zusammenhalt der Gesellschaft." Die Vorsitzende des Schulleitungsverbandes Niedersachsen Kunkel sagte, für die Schulleitungen sei es wichtig, die Personalentscheidungen vor Ort zu treffen. "Daher begrüßen wir ausdrücklich die Freiräume für Schulleitungen bei der Verteilung der finanziellen Mittel und insbesondere auch ein beschleunigtes Verfahren bei der Gewinnung von Personal." Man werde den weiteren Prozess konstruktiv und kritisch begleiten.

