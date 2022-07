Niedersachsen: Was gilt in Schulen und Kindertagesstätten?

Nein, an Niedersachsens Schulen und Kindertagesstätten gilt keine Testpflicht mehr. Schülerinnen und Schüler, die sich freiwillig testen möchten, bekommen jedoch drei Corona-Testkits pro Woche. Laut Kultusministerium erhalten die Kinder und Jugendlichen die Tests in den Schulen. Eltern von Kita-Kindern bekommen laut Ministerium ebenfalls Kits zur freiwilligen Testung. Mit Blick auf das kommende Schuljahr, das am 25. August beginnt, hält Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) eine Woche mit Corona-Tests für möglich. So zu beginnen und danach auf Basis freiwilliger Testungen weiterzumachen, sei ein denkbares Modell.

