Stand: 20.10.2021 17:17 Uhr Niedersachsen: Vier Bundestagsabgeordnete im Porträt

Am 26. Oktober wird der neue Bundestag das erste Mal zusammenkommen. Und es wird vieles anders sein. Zum Beispiel waren es mit 735 Abgeordneten noch nie so viele. Aber es sind auch noch viele neue Abgeordnete dazugekommen und sie waren auch noch nie so jung. In der SPD-Bundestagsfraktion zum Beispiel ist jeder zweite Abgeordnete neu und jeder vierte ist unter 30 Jahre alt. Auch bei den Grünen ist fast jeder zweite neu. Ihre jüngste Abgeordnete ist 23 und kommt aus Hamburg. Aber auch aus Niedersachsen ziehen viele Junge ins Parlament. NDR Niedersachsen stellt Ihnen vier der neuen, jungen Bundestagsabgeordneten an dieser Stelle vor. Und zwar aus den vier Parteien, die zu den zukünftigen Regierungsfraktionen gehören könnten und damit die Regierung maßgeblich mit beeinflussen werden. Das sind: Adis Ahmetovic von der SPD, Mareike Wulf von der CDU, Julian Pahlke von den Grünen und Anja Schulz von der FDP.

