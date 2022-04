Niedersachsen: Schule startet mit Tests und ohne Maske

Für die ersten acht Schultage nach den Ferien sind tägliche Tests für alle Schülerinnen und Schüler vorgesehen - das gilt auch für geimpfte, geboosterte und genesene Schüler. Ab Mai wird die Testpflicht durch anlassbezogene Maßnahmen und freiwillige Angebote ersetzt. Schülerinnen und Schüler, die sich freiwillig testen möchten, bekommen im Mai drei Corona-Testkits pro Woche. Laut Kultusministerium erhalten die Kinder und Jugendlichen die Tests in den Schulen.

In den Schulen gilt der eingeschränkte Regelbetrieb (Szenario A) mit Präsenzpflicht. Ein automatischer Übergang in den Wechselunterricht (Szenario B) ist nicht mehr vorgesehen, auch generelle Regelungen zur Untersagung des Schulbesuchs gibt es nicht mehr. In Härtefällen können Kinder von der Präsenzpflicht befreit werden.