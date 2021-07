Niedersachsen: Knapp 2.000 Fälle von Clankriminalität Stand: 19.07.2021 14:20 Uhr 1.951 Straftaten mit Clan-Bezug verzeichnet der aktuelle Lagebericht in Niedersachsen für das vergangene Jahr. Die Behörden wollen die Clanmitglieder noch stärker mit Beschlagnahmungen treffen.

Der Bericht ist erstmals von Justiz und Polizei gemeinsam vorgelegt worden. Bei der Vorstellung am Montag in Hannover betonten Justizministerin Barbara Havliza (CDU) und Innenminister Boris Pistorius (SPD), Clankriminalität konsequent verfolgen und bekämpfen zu wollen. "Wer unsere Gesetze ignoriert und die Allgemeinheit sowie Angehörige der Sicherheitsbehörden provoziert und angreift, muss mit einer entsprechenden Reaktion rechnen", sagte Pistorius. Um den Clans die Stirn zu bieten, fahre die Polizei eine Null-Toleranz-Strategie.

Behörden wollen Autos und Führerscheine

Dazu gehöre auch, durch Verbrechen erlangtes Vermögen abzuschöpfen - insgesamt wurden 2020 Vermögenswerte in Höhe von 946.000 Euro vorläufig gesichert - sowie Autos und Führerscheine einzukassieren. Damit ließen sich Clanmitglieder empfindlich treffen: "Hochwertige Kraftfahrzeuge stellen bei kriminellen Clanangehörigen ein wichtiges Statussymbol dar", heißt es in dem Bericht. Und Landespolizeipräsident Axel Brockmann sagte, wer mit brutalen Straftaten oder aggressivem Alltagsverhalten etwa bei einer Verkehrskontrolle auffalle, müsse damit rechnen, dass seine charakterliche Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr überprüft werde.

Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften befassen sich mit Clans

Bezogen auf die Gesamtzahl der Straftaten ist die Zahl der Fälle von Clankriminalität mit einem Anteil von 0,39 Prozent zwar gering. Der Präsident des Landeskriminalamts (LKA), Friedo de Vries, erläuterte jedoch: "Die Bedeutung des Phänomens Clankriminalität lässt sich nicht allein an den Zahlen ablesen. Diese spiegeln nicht die Intensität wieder, mit der sich die Polizei Niedersachsen dem Phänomen widmen muss." Niedersachsen erstellt seit acht Jahren ein eigenes Lagebild zur Clankriminalität. Seit dem Herbst vergangenen Jahres befassen sich Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften in Braunschweig, Hildesheim, Osnabrück und Stade damit. Zudem ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle ein Koordinator für die deutschland- und europaweite Vernetzung der Ermittlungen zuständig.

Besonders viele Fälle in einigen Regionen

Laut dem Bericht erstrecken sich die Delikte der Clans auf Rauschgifthandel, Bedrohungen, Schlägereien und Verstöße gegen Corona-Regeln. Polizei und Justiz sehen war keine Hotspots in Niedersachsen, allerdings gibt es Regionen, in denen Ermittelnde zuletzt mehr Fälle aufgedeckt haben. In den Polizeiinspektionen Braunschweig und im Bereich Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel wurden mehr als 600 Fälle gezählt. Mehr als 80 Fälle aus dem Bereich der Clankriminalität hat die Polizei in den Landkreisen Lüneburg, Uelzen und Lüchow-Dannenberg bearbeitet. Auch die Polizeiinspektion Harburg hatte viel mit kriminellen Clanmitgliedern zu tun. Insgesamt registrierten die Ermittelnden im Bereich der Polizeidirektion Lüneburg knapp 400 Fälle. In der Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme) waren es mehr als 100, im kompletten Nordwesten mehr als 425 Taten.

Was verstehen die Behörden unter Clankriminalität? Nach der Definition des niedersächsischen Innenministeriums ist ein Clan eine durch verwandtschaftliche Beziehungen und eine gemeinsame ethnische Herkunft verbundene Gruppe.

Folgende Indikatoren nennt das Ministerium:

- das Ausleben eines stark überhöhten familiären Ehrbegriffs und das innerfamiliäre Sanktionieren von Verstößen gegen diesen Ehrbegriff,

- das Voranstellen von familieninternen Normen über das Gesetz und die Verfassung,

- ein hohes Maß an Gewaltbereitschaft, die durch ein hohes Mobilisierungspotential gestützt wird,

- das Provozieren von Eskalationen auch bei nichtigen Anlässen oder geringfügigen Rechtsverstößen

- eine mangelnde Integrationsbereitschaft, die mitunter Aspekte einer Ghettoisierung bis hin zur inneren Abschottung enthält und ein bewusstes oder generelles Ablehnen der allgemeinen Rechtsordnung erkennen lässt und

- eine den Rechtsstaat umgehende oder unterlaufende Paralleljustiz.

