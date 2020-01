Stand: 05.01.2020 17:12 Uhr - Hallo Niedersachsen

Zwei Norddeutsche unter Opfern in Südtirol

Unter den sechs Todesopfern des schweren Verkehrsunfalls in Südtirol befindet sich auch eine Person aus Niedersachsen. "Mein tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen, aber auch denen aller anderen Todesopfer", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach Angaben der Niedersächsischen Staatskanzlei. Ein weiteres Opfer wohnte in Hamburg. Laut Polizei stammt die Person aus Baden-Württemberg, sei aber in Hamburg gemeldet gewesen. Im italienischen Wintersportort Luttach in den Südtiroler Alpen war am frühen Sonntagmorgen ein Betrunkener in eine Gruppe junger Leute aus Deutschland gerast. Sechs Menschen im Alter von 20 bis 25 Jahren starben. Elf weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Die meisten Todesopfer stammen aus Nordrhein-Westfalen.

Sechs Deutsche sterben bei Unfall in Südtirol

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Südtirol sind sechs deutsche Urlauber ums Leben gekommen. Elf weitere Menschen wurden verletzt. Ein Auto war in eine Gruppe von Touristen gefahren.







Betrunkener rast mit Sportwagen in Fußgängergruppe

Nach Angaben der Feuerwehr war die Gruppe junger Leute kurz nach 1.00 Uhr mit einem Bus von Feierlichkeiten in den Ort zurückgekehrt. Die Menschen hätten die Hauptstraße überquert, um zu ihren Urlaubsquartieren zu gelangen. Ein 27-jähriger Einheimischer fuhr laut Polizei mit seinem Sportwagen in die 17-köpfige Gruppe. Dabei sei er deutlich zu schnell und mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut unterwegs gewesen. Der Unfallfahrer wurde festgenommen. Luttach in der Gemeinde Ahrntal nahe der österreichischen Grenze ist bei jungen Skifahrern als Reiseziel beliebt.

Bundeskanzlerin Merkel drückt Mitgefühl aus

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich erschüttert über den schweren Unfall in Südtirol. "Die Nachrichten aus Südtirol sind erschütternd - ein fröhlicher Abend, der in einer Katastrophe endet", erklärte die Kanzlerin in einer über Twitter verbreiteten Stellungnahme. Sie trauere mit allen, "die dort heute Nacht Kinder, Geschwister, Freunde verloren haben".

