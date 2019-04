Stand: 24.04.2019 13:32 Uhr

Nährstoffbericht: Bauern düngen weiter zu viel

In Niedersachsen landen weiterhin zu viel Gülle und Kunstdünger auf den Äckern. Das geht aus dem aktuellen Nährstoffbericht hervor, den Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) heute in Hannover präsentiert hat. Demnach sind zwischen dem 1. Juli 2017 und dem 30. Juni 2018 rund 50.000 Tonnen mehr Stickstoff in die Umwelt gelangt, als für die Düngung der Pflanzen nötig gewesen wären. Das sind immerhin rund 18.000 Tonnen weniger als im Vorjahreszeitraum, was vor allem daran liege, dass die Landwirte weniger industriell hergestellten Mineraldünger einsetzten. In der Tierhaltung fiel jedoch fast genauso viel Gülle und Mist an wie zuvor.

Deutschland drohen hohe Strafzahlungen

Die Zahlen des Nährstoffberichts sind von erheblicher Bedeutung, da Deutschland derzeit mit der EU-Kommission verhandelt, wie das Grundwasser hierzulande besser geschützt werden kann. Übermäßiger Einsatz von Gülle und stickstoffhaltigem Dünger gilt als eine wesentliche Ursache für erhöhte Nitratwerte. Die Bundesrepublik hat zwar bereits die Düngeregeln verschärft, aus Sicht der Kommission reicht das jedoch nicht aus. Viele Messstellen weisen weiterhin zu hohe Belastungen auf. In Niedersachsen sind die Böden in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta besonders stark belastet.

Nitrat im Wasser und die Folgen Nitrat ist ein Salz, das aus Stickstoff und Sauerstoff besteht. Es ist natürlicher Bestandteil von Düngern, wie zum Beispiel Gülle. Überschüssiger Dünger landet im Grundwasser. Naturschutzverbände kritisieren, Landwirte würden ihre Pflanzen über Bedarf düngen, nach dem Prinzip "viel hilft viel". Die Bauern entgegnen, dass sie sich das gar nicht leisten könnten. Für den Menschen ist Nitrat selbst nicht toxisch, aber Bakterien wandeln es im Körper in krebserregende Stoffe um. Erwachsene verarbeiten ein gewisse Menge Nitrat. Säuglinge aber können von zu viel Nitrat sterben - die sogenannte Blausucht nimmt ihnen die Luft zum Atmen.



Hohe Strafzahlungen an EU

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs drohen hohe Strafzahlungen von bis zu 860.000 Euro pro Tag. Ab 2020 sind deshalb bundesweit strengere Vorgaben für belastete Gebiete geplant. Im Gespräch sind Düngeverbote und neue Regeln zu Obergrenzen, was bei vielen Landwirten zu Unmut führt.

Was ist eigentlich Gülle? Gülle besteht hauptsächlich aus Kot und Urin landwirtschaftlicher Nutztiere, vermengt mit Einstreu und Wasser. Das Gemisch wird als Wirtschaftsdünger eingesetzt. Dieser weist hohe Gehalte an gebundenem Stickstoff, Phosphor, Kalium und anderen Nährstoffen auf. Besonders viel Gülle fällt in der Schweine- und Rinderhaltung an. Problematisch ist eine Überdüngung von Böden. Diese wird für eine hohe Nitratbelastung des Grundwassers verantwortlich gemacht. Es gibt auch die Möglichkeit, Gülle vor dem Ausbringen energetisch zu nutzen. Gülle wird dabei in einer Biogasanlage durch Mikroorganismen abgebaut, dabei entsteht methanreiches Biogas. Dieses wird dann zur Erzeugung von Bioenergie verbrannt - übrig bleibt der Gärrest, der ebenfalls als Dünger eingesetzt wird.

