Nach schweren Gewittern wird der Donnerstag freundlicher Stand: 14.07.2021 21:42 Uhr Nach schweren Gewittern am Mittwoch mit Starkregen bis in die Nacht wird es am Donnerstag im Norden vielerorts freundlicher mit noch vereinzelten Gewittern.

Sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weiterhin Gewitter geben. Insbesondere im niedersächsischen Bergland sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Auch in Vorpommern und im Süden Mecklenburgs sind einzelne Gewitter wahrscheinlich, eng begrenzt mit Starkregen zwischen 20 und 30 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Hagel und Sturmböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Ansonsten ist es teils bewölkt, teils heiter und sonnig bei Höchstwerten von 23 bis 28 Grad im ganzen Norden.

30 Einsätze für die Feuerwehr in Uetersen

In Uetersen im Landkreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) musste die Feuerwehr am Mittwoch zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Zahlreiche Keller standen nach Angaben der Leitstelle unter Wasser, außerdem stürzten Bäume auf Straßen. Insgesamt liefen 30 Einsätze parallel. Auch in anderen Orten im Landkreis Pinneberg sowie im Landkreis Segeberg mussten die Kräfte vereinzelt ausrücken.

Blitze schlagen in Wohnhäuser ein

In Pleetz bei Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und in Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) trafen am Mittwoch Blitze zwei Wohnhäuser und setzten sie in Brand. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehren mussten in beiden Landkreisen vereinzelt ausrücken, um voll gelaufene Keller leerzupumpen und umgestürzte Bäume zu beseitigen. Zu großen Schäden kam es aber nicht, hieß es.

Voll gelaufene Keller im Landkreis Wittmund

Am Dienstag hatte heftiger Regen zahlreiche Feuerwehreinsätze im niedersächsischen Landkreis Wittmund nach sich gezogen. In Horsten und Etzel (Gemeinde Friedeburg) waren laut dem Ortsbrandmeister bei rund 90 Litern Regen innerhalb von 45 Minuten mehrere Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden.

