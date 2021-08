Nach Streik: Bahnverkehr in Niedersachsen normalisiert sich Stand: 25.08.2021 07:48 Uhr Die Lokführer haben ihren Streik in der vergangenen Nacht beendet. Jetzt fahren die Züge auch in Niedersachsen wieder planmäßig. Vereinzelte Beeinträchtigungen sind laut Bahn aber weiterhin möglich.

In Hannover, Osnabrück, Braunschweig und Lüneburg fahren bereits seit heute Morgen wieder alle Züge nach Plan. In Göttingen fällt eine ICE-Fahrt nach Berlin aus. Die Kunden müssten damit rechnen, dass sich vereinzelt noch Züge verspäten oder ganz ausfallen, sagte eine Bahn-Sprecherin. Die Deutsche Bahn appelliert deshalb an die Kunden, sich vor ihrer Fahrt zu informieren, ob ihr Zug auch fährt - über die Reiseauskunft im Internet oder die DB Navigator App.

Bahn erwartet heute volle Fernverkehrszüge

Außerdem weist die Bahn auf ihrer Internetseite darauf hin, dass die Fernzüge heute wahrscheinlich stark ausgelastet sein werden. Deshalb bittet das Unternehmen seine Kunden darum, einen Sitzplatz zu reservieren oder auf einen weniger stark ausgelasteten Zug in den kommenden Tagen auszuweichen. Die Tickets bleiben den Angaben zufolge bis einschließlich zum 4. September gültig oder können kostenfrei storniert werden.

60 Prozent der Regionalzüge in Niedersachsen ausgefallen

Während des Streiks im Personenverkehr in den vergangenen zwei Tagen sind im Fernverkehr bis zu 70 Prozent der Züge in Niedersachsen ausgefallen, im Nahverkehr waren es bis zu 60 Prozent. Die Bahnreisenden hatten sich nach Angaben eines Sprechers informiert und auf die Zugausfälle eingestellt. Der Notfahrplan sei stabil gelaufen.

Neue Streiks könnten kommen

Es war das zweite Mal in diesem Monat, dass die Lokführer ihre Arbeit niedergelegt hatten. Eine Lösung des Tarifkonflikts ist weiterhin nicht in Sicht. So sind sich beide Parteien uneinig darüber, wann die Beschäftigten Einkommenserhöhungen bekommen sollen. Auch um eine mögliche Corona-Prämie sowie um die Betriebsrenten wird gerungen. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) droht bereits mit weiteren Streiks.

