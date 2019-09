Stand: 12.09.2019 12:40 Uhr

Missbrauch: Landtag will Kinder besser schützen

Nach dem hundertfachen Kindesmissbrauch in Lügde und der mutmaßlichen Misshandlung niedersächsischer Heimkinder in Rumänien haben am Donnerstag die Fraktionen im Landtag parteiübergreifend Konsequenzen gefordert. Aus den Fehlern der Behörden müssten Lehren gezogen werden, sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Ein solch katastrophales Versagen staatlicher Institutionen dürfe es nicht mehr geben.

Neuregelung bei Verjährungsfristen angestrebt

Die Fraktionen von SPD und CDU sprachen sich für einen niedersächsischen Vorstoß auf Bundesebene aus, um die Verjährungsfristen für Missbrauchstaten auszuweiten oder ganz abzuschaffen. Viele Betroffene fänden erst nach der Aufarbeitung des Missbrauchs oder im Erwachsenenalter die Kraft, eine Tat anzuzeigen, sagte Havliza. Die rot-schwarze Landesregierung wolle entsprechende Schritte gründlich prüfen. CDU-Fraktionschef Dirk Toeppfer forderte zudem, einen Landesbeauftragten für den Kinderschutz einzuführen. Es gehe darum, einen Ansprechpartner außerhalb des Landtags zu schaffen, sagte er. Dieser könne sich bei möglichen Problemen mit den Jugendämtern einschalten, die direkt den Landkreisen unterstehen.

Grüne sehen strukturelle Probleme

Die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz verlangte zudem, die Strukturen des Jugendschutzes in Niedersachsen auf den Prüfstand zu stellen. Insbesondere die Schnittstellen zwischen Land und Kommunen müssten umfassend analysiert werden. Die Zustände seien unhaltbar, sagte Janssen-Kucz: "Das Kindeswohl muss zukünftig stärker im Mittelpunkt aller Entscheidungen über Pflege und Sorgerecht stehen." Sie schlug einen Sonderausschuss des Parlaments vor, der die Gründe für das Versagen aufarbeiten solle.

Videos 01:23 Niedersachsen 18.00 Missbrauch: Schulen und Kitas sollen hinschauen Niedersachsen 18.00 Die Hamelner Initiative für die "Kinder von Lügde" fordert eine Prüfung von Jugendämtern. Schulen und Kindergärten könnten anhand von Standards sexuellen Missbrauch erkennen. (29.08.2019) Video (01:23 min)

Försterling fordert Vier-Augen-Prinzip

Der FDP-Abgeordnete Björn Försterling forderte, dass sämtliche Jugendämter in Niedersachsen unterstützt werden. Es müsse in den Ämtern ein Vier-Augen-Prinzip eingeführt werden, damit bei Kindesschutzfragen weniger leicht weggeschaut werden könne. "Die Jugendämter müssen sich noch stärker auf die Seite der Kinder stellen", betonte Försterling.

Kommission startet im Oktober

Als Reaktion auf den Missbrauchsskandal von Lügde hat das Land bereits eine Kommission beim Landespräventionsrat auf den Weg gebracht, die systembedingte Mängel in der staatlichen Jugendhilfe aufdecken soll. Das schulde man den Opfern von Lügde, sagte Havliza. Die mit Experten besetzte Kommission wird im Oktober ihre Arbeit aufnehmen und soll bis Ende 2020 ihre Resultate vorlegen.

Weitere Informationen Misshandlung in Rumänien? Land stoppt Aufenthalte Nach den Misshandlungsvorwürfen gegen eine rumänische Einrichtung hat das Sozialministerium Konsequenzen angekündigt. In Maramures waren auch Kinder aus Niedersachsen untergebracht. (12.09.2019) mehr Lügde: Hohe Haftstrafen für "abscheuliche Taten" Im Fall Lügde sind die beiden Angeklagten Andreas V. und Mario S. zu 13 beziehungsweise 12 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wurde für beide die Sicherungsverwahrung angeordnet. (05.09.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.09.2019 | 12:00 Uhr