Mehr als 1.200 Menschen werden in Niedersachsen vermisst Stand: 24.12.2021 11:06 Uhr In Niedersachsen sind in diesem Jahr bis zum 13. Dezember 7.852 Menschen vermisst gemeldet worden. Mehr als 7.100 von ihnen wurden zwar gefunden, doch häufig bleiben Menschen verschwunden.

Insgesamt sind es hierzulande laut Zahlen des Landeskriminalamtes (LKA) derzeit mehr als 1.200 Menschen, die als vermisst gelten. Das LKA führt all diese Fälle in der Dauerdatei mit dem Namen "Vermi/uTot" (Vermisste/unbekannte Tote). Unter den Vermissten sind 286 Kinder und Jugendliche, die seit Jahresbeginn verschwunden und noch nicht wieder aufgetaucht sind. Die Gründe des Verschwindens seien höchst unterschiedlich, sagte LKA-Sprecherin Antje Heilmann. Jugendliche flüchteten aus Einrichtungen des betreuten Wohnens oder setzten sich oft aus Abenteuerlust ab.

Junge wird nach sieben Wochen bei Bekannten von Oma gefunden

Bei jüngeren Kindern gehe es oft um Kindesentziehung durch Mutter oder Vater - oder auch durch die Großmutter. Im Fall eines Elfjährigen aus Bad Essen im Landkreis Osnabrück etwa hegte die Polizei schon kurz nach dessen Verschwinden Ende September den Verdacht, dass die Frau damit etwas zu tun haben könnte. Wohin sie das Kind gebracht hatte, sagte sie jedoch nicht, die Polizei musste den Aufenthaltsort mühselig ermitteln. Schließlich fanden Beamte den Jungen nach sieben Wochen in Bayern in Bad Bocklet bei Bekannten seiner Großmutter. Gegen sie sowie gegen ihre bayerischen Bekannten laufen Verfahren wegen Entziehung Minderjähriger.

BKA-Beamtin erkennt Jugendliche wieder

Wieder mithilfe der Polizei gelang es auch, eine vermisste 16-jährige Schülerin aus Celle aufzuspüren. Sie war im Frühjahr spurlos aus ihrem Elternhaus verschwunden, hatte weder Geld noch Handy mitgenommen. Die Ermittler befürchteten, dass das Mädchen Opfer eines Verbrechens geworden sei. Mit einem Video auf Facebook baten sie die Öffentlichkeit um Mithilfe. Viele Hinweise gingen ein, der entscheidende Tipp kam letztlich aber von einer Beamtin des Bundeskriminalamtes (BKA). Ihr war nach Sichtung des Videos die frappierende Ähnlichkeit mit einem in Frankreich aufgegriffenen unbekannten Mädchen aufgefallen. Kurz nach Ostern schließlich konnte der Vater seine Tochter aus Paris abholen.

Weiter keine Spur von Mutter und Tochter aus Drage

Doch es gibt auf der anderen Seite auch die Fälle, bei denen die Ermittler im Dunkeln stochern. In der Region Hannover etwa werden seit September eine Mutter und ihr elfjähriger Sohn vermisst. Eigentlich hätte der Junge nach einem Urlaub zu seinem Vater zurückkehren sollen, der das Sorgerecht hat. Doch bis jetzt gibt es keine Spur der beiden, wie ein Polizeisprecher vor Weihnachten sagte. Und auch von einer Mutter und ihrer Tochter aus Drage im Landkreis Harburg gibt es bereits seit Sommer 2015 keine Spur. Knochen, die im April dieses Jahres am Elbstrand in Drage gefunden worden waren, gaben keine Hinweise: Es handelte sich um den etwa 2.800 Jahre alten Kiefer eines Mannes.

