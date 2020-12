Mehr Geld für blinde Menschen in Niedersachsen Stand: 31.12.2020 11:45 Uhr Blinde Menschen in Niedersachsen bekommen ab dem neuen Jahr mehr finanzielle Unterstützung. Das Landesblindengeld wird von monatlich 375 auf 410 Euro erhöht.

Rund 8.000 Betroffene erhalten damit laut Sozialministerium ab 1. Januar mehr Geld. Heimbewohner bekommen künftig 205 Euro statt 187,50 Euro. Das Geld soll die durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen ausgleichen und wird einkommens- und vermögensunabhängig gezahlt.

Corona-Pandemie trifft Blinde besonders

"Wir haben relativ lang darauf gewartet. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Jochen Bartling vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Es ist die erste Anhebung seit vier Jahren. Laut Bartling sei in diesem Jahr deutlich geworden, dass blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen von den Folgen der Pandemie besonders betroffen seien. Taxifahrten, Einkaufsservice und Lieferdienste führten zu Mehrkosten. Betroffene können wegen der nicht einzuhaltenden Abstandsregelungen kaum selbst in den Supermarkt gehen, den Bus oder die Straßenbahn nutzen.

In anderen Bundesländern gibt es mehr

Der Verband hatte sich im Sommer an Öffentlichkeit und Politik gewandt. In Niedersachsen sei der Nachteilsausgleich deutlich niedriger als in vielen anderen Bundesländern. In Bayern und Hessen liegt er mit 651 Euro beziehungsweise 658 Euro aktuell am höchsten.

