Marderhund breitet sich in Niedersachsen weiter aus

Luchs, Uhu, Jäger und Auto - damit sind die "natürlichen" Feinde des Marderhundes erschöpft. Kein Wunder also, dass sich das Tier in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker in Niedersachsen ausgebreitet hat. Das belegen aktuelle Zahlen der Landesjägerschaft. Demnach wurden im vergangenen Jagdjahr rund 3.590 Exemplare geschossen, weitere rund 310 Tiere kamen vorwiegend auf den Straßen ums Leben - unter dem Strich waren das mehr als je zuvor. Vor rund 20 Jahren seien landesweit so gut wie keine Marderhunde erlegt worden, vor rund zehn Jahren knapp 960 Exemplare. Den Abschusszahlen zufolge hat sich der Marderhund am stärksten in den Landkreisen Uelzen, Gifhorn und Lüneburg vermehrt, es folgen die Landkreise Cuxhaven, Harburg und Celle.

Naturschützer uneins über Gefahr durch Marderhund

Marderhunde stammen aus Ostasien. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden zahlreiche Tiere aus Pelzfarmen im Westen der damaligen Sowjetunion freigelassen. Seither breiten sie sich weiter Richtung Westen aus. Manche Naturschützer sehen darin eine Gefahr für heimische Tiere. "Der Marderhund als invasive Art kann natürlich in Niedersachsen vorkommenden Tierarten als Nahrungskonkurrent oder Fraßfeind stark schaden", sagt Tonja Mannstedt vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). "Größere Schäden sind nicht belegt", meint dagegen Philip Foth vom Naturschutzbund (NABU). Auffällig sei, dass besonders viele Marderhunde in Gebieten zu finden sind, in denen viel Schalenwild, wie Hirsche, Rehe und Wildschweine, geschossen werden. "Hier profitieren sie von dem hohen Angebot von Aas in Form von Eingeweiden", erklärt Foth. Jäger lassen sie nach dem Aufbrechen ihrer Beute für andere Tiere liegen.

Hinweis der Redaktion: In einer vorherigen Version dieses Artikels wurde der Marderhund fälschlich Marder genannt. Wir bitten dies zu entschuldigen.

