"Mahl ganz anders" - Erinnerung an das letzte Abendmahl Stand: 06.04.2023 18:40 Uhr Laiendarsteller haben am Donnerstag in Osnabrück das berühmte „Abendmahl“-Bild von Leonardo da Vinci nachgestellt. 13 Frauen und Männer schlüpften dabei in die Rollen von Jesus und seinen Jüngern.

von Jana Witte

An zehn Orten imitierten die Darsteller die Posen der Protagonisten auf dem Mailänder Wandgemälde aus dem 15. Jahrhundert. Dabei kamen nicht nur Mitglieder der Gruppe zum Einsatz. An den jeweiligen Spielstätten wurden vorab auch Außenstehende eingeladen, sich dem Mahl anzuschließen oder die Crew vor Ort zu unterstützen.

Osterfeiertage stärker ins Bewusstsein rücken

Ziel sei es, das Abendmahl und damit den Sinn der Osterfeiertage stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, sagte Pastor und Mitinitiator Frank Muchlinsky. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei laut Muchlinsky die Darstellung der Gemeinschaft, in der sich die Jünger um Jesus an den Tisch gesellen. Auch wenn nicht alle Passantinnen und Passanten während der rund dreistündigen Tour durch die Innenstadt von Osnabrück sofort darauf erkannt hätten, was die Gruppe darstellt, räumt der Pastor ein.

Initiiert vom Internetportal "evangelisch.de"

Initiiert wurde die Aktion von einem Team des Internetportals "evangelisch.de". Das "Mahl ganz anders" wurde bereits in mehreren Städten aufgeführt, unter anderem 2022 in Braunschweig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.04.2023 | 08:00 Uhr