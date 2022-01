Live: Niedersachsens Krisenstab informiert über Corona-Lage Stand: 17.01.2022 21:59 Uhr Am Dienstag berichtet der Corona-Krisenstab der Landesregierung in seiner wöchentlichen Pressekonferenz über die aktuelle Entwicklung in Niedersachsen. NDR.de überträgt wie gewohnt ab 13 Uhr live.

Krisenstabs-Leiter Heiger Scholz oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder werden sich vermutlich zur weiteren Ausbreitung der Omikron-Variante äußern und über den Impffortschritt berichten. Möglicherweise geht es auch noch einmal um die neue Corona-Verordnung für Niedersachsen, die am Sonnabend in Kraft getreten ist. Darin wurde unter anderem die Weihnachtsruhe in eine Winterruhe umgewidmet - und bis einschließlich 2. Februar gilt landesweit die Warnstufe 3.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 18.01.2022 | 19:30 Uhr