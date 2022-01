Lies schlägt Bund-Länder-Gremium für Energiewende vor Stand: 11.01.2022 09:18 Uhr Wie kann die Energiewende schneller gelingen? Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) plädiert für ein neues Bund-Länder-Gremium - nach dem Vorbild der Kohlekommission.

Das neue Gremium solle in den kommenden drei bis vier Monaten zügig und verbindlich Konsens über die Ziele und die notwendigen Schritte hin zur Klimaneutralität herstellen, sagte Lies der "Wirtschaftswoche".

Alle betroffenen Interessengruppen sollten an dem Bund-Länder-Gremium beteiligt werden. "Dieses Land braucht Geschlossenheit in dieser Frage, wenn es voran kommen will", sagte Lies.

Links Habeck macht Tempo beim Klimaschutz

Habeck will mehr Tempo beim Klimaschutz

Der neue Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hat mehr Tempo beim Klimaschutz angekündigt. In einer ersten Bilanz zum Klimaschutz heißt es laut Ministerium, dass die Ziele für dieses Jahr deutlich verfehlt werden. Auch für das kommende Jahr werde es schwer. Im Ministerium ist von einem "drastischen Rückstand" die Rede. Jetzt seien Tempo und Konsequenz gefragt.

Weitere Informationen Niedersachsen: Windkraft-Ausbau legt nach Flaute wieder zu Im vergangenen Jahr gingen 104 Windräder in Betrieb - das sind mehr als im Vorjahr, aber deutlich weniger als noch 2017. (10.01.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.01.2022 | 12:00 Uhr