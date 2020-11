Lehrer zu Schule und Corona: Länder verantwortungslos Stand: 17.11.2020 11:46 Uhr Die Gewerkschaft GEW fordert härtere Regeln an Schulen und übt Kritik nach dem Bund-Länder-Gipfel zum Umgang mit dem Coronavirus.

So sei es "völlig unverständlich und sachlich nicht begründet, warum sich die Länder gegen Wechselunterricht wehren", sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Marlis Tepe. Dieser sei für die Schülerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe I schließlich gut umzusetzen. Beim Wechselunterricht werden Klassen geteilt und abwechselnd in der Schule und auf Distanz unterrichtet. Die Kritik der GEW ist eine Reaktion auf den Gipfel zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den 16 Ministerpräsidenten vom Montag. Dabei hatten sich die Länderchefs gegen schärfere Regeln an Schulen ausgesprochen - auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

GEW: Länder verantwortungslos

Die GEW-Vorsitzende warf den Ländern vor, "verantwortungslos" zu sein. Sie verwies dabei auf Zahlen der Kultusministerkonferenz, wonach bundesweit inzwischen rund 200.000 Schüler in Quarantäne und mehr als 3.000 Lehrer mit dem Coronavirus infiziert seien. Vor diesem Hintergrund sollten "zielführende Vorschläge" nicht abgelehnt werden. Das gelte auch im Grundschulbereich. Der Bund hatte zuvor dabei zusätzliche Vorkehrungen in Schulen gefordert, darunter eine Halbierung von Klassen und die Einführung eines Systems des Wechselunterrichts. Die Länder lehnten dies ab.

Weil überzeugt vom niedersächsischen System

Alle 16 Ministerpräsidenten sprachen sich zudem vehement gegen eine Schließung der Schulen aus. Weil sagte dazu, Niedersachsen hätte gute Erfahrungen mit dem derzeit geltenden System gemacht. An 80 Prozent der niedersächsischen Schulen habe in der vergangenen Woche Präsenzunterricht stattfinden können, nur eine ganz geringe Anzahl von Schulen sei geschlossen worden. Unabhängig davon werde Niedersachsen sich auch in den nächsten Wochen intensiv für die Sicherheit in den Kitas und Schulen einsetzen. Weitere Maßnahmen dazu werde Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag ab 13 Uhr vorstellen. NDR.de überträgt im Livestream.

Kommunen gegen Schulschließung

Rückendeckung für die Position der Landesregierung kommt von den Kommunen: "Ein weitergehender Lockdown für die Schulen oder die Wirtschaft muss unbedingt vermieden werden", sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. Stattdessen solle der Schwerpunkt auf die Vermeidung privater Kontakte gelegt werden. Polizei und Ordnungsdienste sollten dabei das Einhalten der Regeln stärker kontrollieren. Nichtsdestotrotz seien die meisten Menschen einsichtig, so der Sprecher. Auch Ministerpräsident Weil äußerste sich nach dem Gipfel mit der Kanzlerin lobend zu den Fortschritten im Hinblick auf die Infektionszahlen. Er appellierte aber auch: "Wir reden weiterhin über Anstiege, wir müssen zu Stillstand und Rückgang kommen", so Weil.

Weil: Keiner spricht über Lockerungen

Das Wort "Lockerungen" sei während der Konferenz kein einziges Mal gefallen und es gebe unverändert Anlass zur Sorge, betonte der Ministerpräsident. Stichtag sei der 25. November - dann wollen sich die Länderchefs und die Bundeskanzlerin erneut zusammensetzen. "Dann ziehen wir die Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen im November und stellen einen Fahrplan bis in den Januar hinein auf", sagte Weil - Weihnachten und der Jahreswechsel rücken dann in den Fokus. Wie die neuen Regelungen aussehen könnten, sei in hohem Maße von der Entwicklung der Infektionszahlen abhängig.

Weitere Einschränkungen bei privaten Kontakten

Zur Eindämmung der Pandemie haben Bund und Länder die Bürger am Montag erneut aufgerufen, ihre privaten Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren. Sie sollten gänzlich auf private Feiern verzichten, private Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten sollten auf einen festen weiteren Hausstand beschränkt werden. Das schließe auch Kinder und Jugendliche in den Familien mit ein. Auf diesen Appell verständigten sich die Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten.

Kostenlose Masken für Senioren und Risikogruppen

Außerdem sollen besonders gefährdete Menschen mit vergünstigten FFP2-Masken vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus bewahrt werden. Über 65-Jährige und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen sollen insgesamt 15 dieser Masken gegen eine geringe Eigenbeteiligung erhalten können, heißt es in einem Beschluss vom Montag. Die Kosten übernimmt demnach der Bund.

