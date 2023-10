Landesregierung will Schulen mehr Freiheiten einräumen Stand: 12.10.2023 16:50 Uhr Die niedersächsische Landesregierung will Schulen mehr Spielräume bei der Gestaltung des Unterrichts einräumen. Das Modellprojekt "Zukunftsschule" soll gesichert und ausgeweitet werden.

Einen entsprechenden Entschließungsantrag habe die Landesregierung am Donnerstag in den Landtag eingebracht, so das Kultusministerium. Schulen sollen besser auf die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler eingehen können - etwa mit der Weiterentwicklung des Lernens im eigenen Tempo und alternativer Prüfungs- und Abschlussformate. Für Kernlerninhalte sollen Schulen digitale und praxisnahe Formate erarbeiten können. Auch ein Jahrgangs- und fächerübergreifender Unterricht im Primarbereich werde ermöglicht, hieß es.

Videos 3 Min Neues Schuljahr, alte Probleme? Schulbeginn an der Oberschule in Adendorf: Der Lehrkräfte-Mangel ist nicht besser geworden. Wie sieht es mit Digitalisierung aus? (18.08.2023) 3 Min

Flexible Handlungsspielräume würden Schulen helfen

Bereits jetzt würden Schulen von klassischen Stundentafeln abweichen und beispielsweise Projektunterricht anbieten können, teilte das Kultusministerium mit. Die Corona-Pandemie hätte gezeigt, dass flexible Handlungsspielräume dabei helfen würden, Schulen bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule