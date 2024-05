Stand: 13.05.2024 09:33 Uhr Fassadenteil stürzt auf Fahrradschuppen in Wilhelmshaven

In Wilhelmshaven ist am Samstagabend ein Fassadenteil aus einer Hauswand in der Nahestraße herausgebrochen. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um ein zehn mal zweieinhalb Meter großes Stück. Das Fassadenteil stürzte auf einen Fahrradschuppen in einem benachbarten Garten. Verletzt wurde niemand. Vorübergehend stellten die Versorger Gas, Strom und Wasser ab. Das Technische Hilfswerk unterstützte vor Ort die Feuerwehr bei der Untersuchung des Gebäudeschadens. Wie es zu dem Abbruch der Fassade kommen konnte, ist noch unklar.

