Politisch motivierte Kriminalität: Gibt es mehr Gewalt? Stand: 08.05.2024 14:59 Uhr Wie entwickelt sich die "politisch motivierte Kriminalität" in Niedersachsen? Daniela Behrens (SPD) will am Montag Zahlen für 2023 vorstellen. Zuletzt hatten Straftaten gegen Politikerinnen und Politiker für Schlagzeilen gesorgt.

Nachdem 2021 mit mehr als 5.300 politisch motivierten Straftaten ein Höchststand erfasst worden war, waren 2022 immer noch 4.768 Taten registriert worden. "Es gibt eine gewisse Unruhe in der Gesellschaft", sagte Behrens bei der Vorstellung der Zahlen im vergangenen Jahr. Diese äußere sich in einem aufgeheizten öffentlichen Diskurs und "im schlimmsten Fall auch in politisch motivierten Straftaten". Die Innenministerin ging damals nicht von einer raschen Entspannung aus. Die Zahlen für das Jahr 2023 will sie am Montag gemeinsam mit Landespolizeipräsident Axel Brockmann bekannt geben.

Straftaten gegen Politikerinnen und Politiker

Im März hatte die Polizeidirektion Lüneburg bekannt gegeben, dass sich die Zahl der Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger in ihrem Bereicht seit 2020 verdreifacht habe. Nach Angaben eines Sprechers reichen die angezeigten Fällen von Nötigung und übler Nachrede bis hin zu Sachbeschädigung und Körperverletzung. Betroffen waren demnach besonders Politikerinnen und Politiker der Grünen.

Wütende Bauern vor Haus von Ministerin

Ein Fall hatte im Dezember für besonderes Aufsehen gesorgt, als wütende Bauern im Wendland mit ihren Treckern vor das Privathaus von Agrarministerin Miriam Staudte (Grüne) gefahren waren. Die Ministerin sprach von einem Einschüchterungsversuch und erstattete Anzeige. Auch Lüneburgs Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne) berichtete über Hass und Pöbeleien, die besonders in Internetforen zugenommen hätten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus Linksextremismus