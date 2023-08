Kultusministerin: Fachkräftemangel bleibt große Herausforderung Stand: 16.08.2023 11:52 Uhr Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) hat den Fachkräftemangel auch für das neue Schuljahr als großes Thema benannt. Eine Maßnahme soll die geplante Anhebung der Einstiegsgehälter sein.

von Cathrine Lejeune

Am Donnerstag startet in Niedersachsen für rund 841.000 Schülerinnen und Schüler wieder die Schule nach sechs Wochen Sommerferien. Das sind knapp 30.000 Schüler mehr als im Vorjahr. Ein Trend, der sich laut Kultusministerium fortsetzen wird. Mit der wachsenden Schülerschaft wächst auch der Lehrermangel. Für das neue Schuljahr wurden 1.427 neue Lehrkräfte eingestellt, darunter 83 Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, das entspricht einem Anteil von 6 Prozent. "Wir stellen die nächsten Wochen weiter mit Hochdruck ein. Grundständig ausgebildete Lehrkräfte, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Und wir werden Vertretungsverträge beschleunigt abschließen", sagte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne). Dennoch bleibe die Bewerberlage an den Haupt- und Realschulen, Oberschulen und Förderschulen sowie an einigen ländlichen Grundschulen problematisch.

"Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon“

Als größten Schritt gegen den Lehrermangel bezeichnete Hamburg die geplante Anhebung der Einstiegsgehälter ab dem Schuljahr 2024/2025 für Grund- Haupt- und Realschulkräfte auf A13. Insgesamt profitieren von der Anhebung rund 34.670 Lehrkräfte. Eine Maßnahme, die auch langfristig für Entlastung sorgen und Studierende überzeugen soll, nach Niedersachsen zu kommen. Trotzdem konnten rund 330 Lehrerstellen für das kommende Jahr nicht besetzt werden. Hamburg: "Wir befinden uns auf einem langen Weg. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon.“ Der Fachkräftemangel werde noch in den kommenden 20 Jahren Thema sein. Um Fachkräfte zu binden, werden 60 Schulsozialarbeitende und 36 Schulpsychologen und Schulpsychologinnen dauerhaft entfristet. Kostenpunkt: 3,5 Millionen Euro.

GEW: Rund 8.000 Lehrkräfte fehlen

Gewerkschaften zeigten sich besorgt angesichts der angespannten Lehrkräftesituation. Laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fehlen in Niedersachsen rund 11.000 Beschäftigte an den Schulen, darunter etwa 8.000 Lehrkräfte. Der GEW-Landesvorsitzende Stefan Störmer sagte, die Zahl der Neueinstellungen sinke, wie auch die Zahl der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. Dies sei ein echtes Alarmzeichen. Aus Sicht des Philologenverbandes Niedersachsen gibt es ein ernsthaftes Demografie-Problem. "Die nächsten fünf Jahre haben wir noch einen relativ guten Bestand an Lehrkräften, dann gehen viele Lehrkräfte in den Ruhestand", sagte der Vorsitzende Christoph Rabbow.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigte sich offen dafür, pensionierte Lehrkräfte in Teilzeit anzuwerben. "Da müssen wir sicher nicht nur in Niedersachsen die Anreize verstärken", sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.08.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule