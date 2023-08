Schülerrat: Lehrermangel auch im neuen Schuljahr größtes Problem Stand: 16.08.2023 13:57 Uhr Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen starten am Donnerstag ins neue Schuljahr. Der Landesschülerrat sieht zwar Verbesserungen an den Schulen, fehlende Lehrkräfte aber seien ein noch größeres Problem als bislang.

Der Personalmangel an den niedersächsischen Schulen werde in diesem Schuljahr eine noch größere Herausforderung, sagt Louisa Basner, kommissarische Vorsitzende des Landesschülerrates, laut einer Pressemitteilung. Die Folgen: Weiterhin ein hoher Ausfall an Unterrichtsstunden sowie fehlende Betreuung, so die Befürchtung.

Videos 3 Min Angehende Lehrkräfte bereits im Referendariat am Limit Verbände in NDS und GEW fordern eine Reform. Aktuell können in Niedersachsen nur drei Viertel der Planstellen besetzt werden. (20.06.2023) 3 Min

Schülerrat: Alle Kinder müssen Zugang zu digitalem Endgerät haben

Auch bei der Digitalisierung gebe es Probleme. Noch zu häufig müssten die unterschiedlichen Geräte selbst angeschafft werden. "Diese Entwicklung kann zu unterschiedlichen Chancen bei der Beteiligung im Unterricht führen, besonders leiden hierbei Kinder, welche aus finanziellen Gründen nicht den Zugang zu einem digitalen Endgerät haben", sagt Johanna Oberst, Vorstandsmitglied im Landesschülerrat. Dies müsse sich schnellstmöglich ändern.

Kostenlose Hygieneartikel und Beförderung bleiben Themen

Weitere Themen, die angegangen werden müssten, seien etwa die Ausstattung von Schultoiletten mit kostenlosen Hygieneprodukten, kostenlose Schülerbeförderung und sogenannte Talentfächer. Insgesamt prophezeit Basner kein einfaches Schuljahr. "Dennoch schauen wir auch zuversichtlich auf die kommenden Monate." Denn auch im vergangenen Jahr seien wichtige Themen diskutiert und angegangen worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.08.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule