Stand: 07.09.2023 07:17 Uhr Lehrermangel in Niedersachsen: Immer noch rund 300 offene Stellen

In Niedersachsen fehlen rund drei Wochen nach Beginn des neuen Schuljahrs 293 Lehrerinnen und Lehrer. Anfang Juli waren es noch 445 gewesen. "Die Einstellungsverfahren laufen weiter", teilte ein Sprecher des Kultusministeriums mit. Niedersachsen brauche vor allem Lehrkräfte für Mathe, Naturwissenschaften, Kunst und Musik sowie vereinzelt Sport, hatte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) zum Schulstart gesagt. Auch Informatik sei ein Mangelfach. Haupt- und Realschulen sowie Förderschulen haben nach Angaben des Ministeriums größere Probleme als Gymnasien, Lehrkräfte zu finden. In bestimmten ländlichen Regionen sei der Mangel besonders ausgeprägt, hieß es. Wegen des Unterrichtsausfalls befürchten Unternehmen in Niedersachsen schlechter qualifizierte Schulabgängerinnen und Schulabgänger. Schülerinnen und Schüler würden nicht nur fachliches Wissen, sondern auch soziale Kompetenzen fehlen, so Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes NiedersachsenMetall. Schulen sollten mehr Spielraum erhalten, um Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger einzustellen, sagte Schmidt.

