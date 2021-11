Kultusminister Tonne prüft mehr Corona-Maßnahmen an Schulen Stand: 19.11.2021 15:01 Uhr An Niedersachsens Schulen ist die Zahl der Corona-Verdachtsfälle stark gestiegen. Das Kultusministerium hat mindestens 2.190 Fälle in den vergangenen zwei Wochen registriert.

Das hat zur Folge, dass die Landesregierung auch im Bereich Schule über Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen nachdenkt. Es würden sämtliche Optionen geprüft, um den Präsenzunterricht zu schützen, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag. "Alles ist auf dem Tisch. Das Wichtigste ist, dass die Schülerinnen und Schüler weiter in die Schule gehen können", sagte der Sprecher.

Videos 2 Min Corona-Impfungen an Schulen: Sinnvoll oder nicht? Sind mobile Impfteams an Schulen richtig eingesetzt, obwohl Hausärzte impfen? Oder sind sie überflüssig? Pro und Kontra. (3.11.2021) 2 Min

Acht Schulen im Distanzunterricht

Unter anderem werden tägliche Corona-Tests und eine Ausweitung der Maskenpflicht auf Erst- und Zweitklässler diskutiert. Der Sprecher appellierte zudem an Eltern, sich impfen zu lassen und sich zu Hause verantwortungsvoll zu verhalten. "Das sind Beiträge, wie man Schule und Kita sicher halten kann", so der Sprecher. Die hohe Zahl der Infektionen fordert ihren Tribut. An acht niedersächsischen Schulen lernen Schülerinnen und Schüler derzeit im Distanzunterricht. Zudem sind zehn Kindertagesstätten vollständig und 38 Kita teilweise geschlossen.

Kommt 2G für Kinder und Jugendliche?

Auf Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahre könnten auch im Privaten Einschränkungen zukommen. Bisher sind sie vom 2G-Modell ausgenommen, weil die meisten sich in Schulen regelmäßig testen und lange Zeit nicht alle Zugang zu Impfungen hatten. "Bis jetzt ist vorgesehen, dass wir die bis 18-Jährigen ausnehmen und dann vielleicht ab dem 31. Dezember das auf 12 Jahre reduzieren", sagte eine Regierungssprecherin am Freitag. Das würde bedeuten, dass ungeimpfte Jugendliche von zahlreichen Veranstaltungen ausgeschlossen sein werden.

