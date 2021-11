Krisenstab: Kommunen müssen beim Impfen mehr Tempo machen Stand: 18.11.2021 15:32 Uhr Das Land hat die Landkreise aufgefordert, die Zahl der täglichen Impfungen zu erhöhen. Es müssten alle verfügbaren mobilen Teams aktiviert werden, hieß es vom Corona-Krisenstab.

Die Unterschiede sind in Niedersachsen offenbar groß. Der Leiter des Krisenstabs, Heiger Scholz, sagte im Gesundheitsausschuss des Landtags, derzeit führten die mobilen Impfteams in Niedersachsen etwa 10.000 Impfungen pro Tag durch. Allerdings hätten die Landkreise nicht alle Teams mobilisiert, die sie mobilisieren könnten. Angesichts zahlreicher Neuinfektionen sei es aber dringend nötig, aktiver zu werden, kritisierte Scholz. In einzelnen Landkreisen seien die Impfteams nur an einigen Tagen pro Woche unterwegs statt täglich. Das sei "verwunderlich", so der Krisenstabsleiter.

Videos 7 Min Schlangestehen für die nächste Corona-Impfung Viele Menschen nehmen lange Wartezeiten in Kauf, um eine Auffrischungsimpfung zu bekommen. (16.11.2021) 7 Min

Zahl der Impfteams soll aufgestockt werden

Die Kommunen sollen nun deutlich mehr mobile Impfteams aufbauen. Künftig soll ein Team auf 40.000 Einwohner kommen können - bisher waren es 70.000. Die Kosten dafür will das Land übernehmen, voraussichtlich gemeinsam mit dem Bund. Dafür braucht es aber auch zusätzliches Personal. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es dazu am Mittwoch: Die Landkreise arbeiteten meist mit Hilfsorganisationen zusammen. Noch gebe es keine Hinweise darauf, dass es flächendeckend an Kräften fehle.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.11.2021 | 18:00 Uhr