Krankenhäuser: Belegung der Normalstationen steigt deutlich Stand: 21.01.2022 12:32 Uhr Laut Deutscher Krankenhausgesellschaft nimmt in Regionen mit vielen Omikron-Infektionen die Belastung auf den Normalstationen massiv zu. Auch in Niedersachsen müssen mehr Menschen ins Krankenhaus.

Nicht nur die Corona-Infektionszahlen steigen in Niedersachsen weiter an, auch die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen Corona ins Krankenhaus müssen, nimmt zu. Die Hospitalisierungsrate liegt aktuell bei 6,1 - und damit wieder knapp über dem Grenzwert zu Warnstufe 2. Laut Gesundheitsministerium werden in Niedersachsen derzeit 534 Menschen mit einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus behandelt.

Halb so viele Covid-Patienten wie im Januar 2021

Knapp 400 der Behandelten liegen auf einer Normalstation. Während die Zahlen dort kontinuierlich stiegen, nehme die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten aber sogar leicht ab, so eine Ministeriumssprecherin. Für das Gesundheitssystem sei die Situation zu bewältigen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr um diese Zeit lag die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten in den niedersächsischen Krankenhäusern bei mehr als 1.000.

Sorge wegen möglicher Massen-Ausfälle beim Personal

Laut Ministerium sind die Kliniken zudem angehalten, nicht dringend notwendige Eingriffe zu verschieben, um Kapazitäten für an Covid Erkrankte sicherzustellen. Eine Gefahr sieht das Land allerdings darin, dass durch die hochansteckende Omikron-Variante viel Personal in den Krankenhäusern ausfallen könnte. Das würde die Kliniken zusätzlich belasten und - im schlimmsten Fall - zu Schwierigkeiten führen, alle Patientinnen und Patienten ausreichend zu behandeln, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.01.2022 | 12:00 Uhr