Stand: 18.09.2024 07:43 Uhr "LOVE-Storm" für Engagement gegen Hass im Netz ausgezeichnet

Die Initiative "LOVE-Storm" aus Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist mit dem Bad Herrenhalber Akademiepreis 2024 ausgezeichnet worden. Der Freundeskreis der Evangelischen Akademie Baden (Baden-Württemberg) würdigt damit das Engagement von "LOVE-Storm" gegen Hass im Internet. Seit 2017 setze sich das Projekt dafür ein, Zivilcourage zu vermitteln und junge Menschen zu stärken, sich gegen Hetze im Internet zu positionieren, heißt es in einer Mitteilung der Akademie. Dafür bieten sie Lernmaterialien, Online-Rollenspiele und Workshops an, zum Beispiel im Projekt "Democracy Chats". Darin können Jugendliche lernen, auf demokratiefeindliche Äußerungen in Messenger-Gruppen effektiv zu reagieren. Der Bad Herrenhalber Akademiepreis ist mir 2.000 Euro dotiert. Er wird seit 30 Jahren vom Freundeskreis der Evangelischen Akademie Baden für besondere Projekte verliehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.09.2024 | 06:30 Uhr