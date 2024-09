Heideblüte sorgt für ausgebuchte Hotels und Campingplätze Stand: 17.09.2024 16:39 Uhr Die Heideblüte 2024 hat der Lüneburger Heide viele ausgebuchte Unterkünfte beschert. Egal ob Pension, Hotel oder Campingplatz: Die Touristiker der Lüneburger Heide GmbH zeigen sich sehr zufrieden.

Fast alle Unterkünfte seien in der Hochsaison ausgebucht gewesen. Es sei durchaus möglich, dass sich der Übernachtungsrekord von 2023 wiederholt, so die Experten. Von Januar bis Juli gab es mehr als drei Millionen Übernachtungen. Zudem sieht auch der Rest des Septembers nach Angaben der Touristik-Fachleute sehr gut aus.

Tagestouristen haben weniger Einnahmen gebracht

Anders sieht es bei den Tagestouristinnen und -touristen aus: Zu Beginn der Sommerferien war das Wetter noch eher unbeständig - das hat nach Ansicht der Touristiker eine Rolle gespielt. Zur Hochsaision haben sich die Besucherzahlen demnach aber wieder gebessert, da häufiger die Sonne schien. Trotzdem hätten die Tagestouristen nicht so viele Einnahmen gebracht wie sonst üblich. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Lüneburg vermutet, dass sich die Urlauberinnen und Urlauber auch wegen gestiegener Preise zurückgehalten haben. Seit Januar gilt in der Gastronomie wieder die höhere Mehrwertsteuer.

