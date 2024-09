Stand: 18.09.2024 11:22 Uhr Kurioser Streit auf Parkplatz: Mann springt plötzlich auf Motorhaube

In Stade ist ein Mann plötzlich auf die Motorhaube einer Autofahrerin gesprungen, als diese gerade vom Parkplatz eines Supermarktes fahren wollte. Anschließend schlug er nach Polizeiangaben auf den Wagen ein. Er erzählte der Polizei, dass er die Autofahrerin aufhalten wollte. Ein Kind, das bei der Frau im Auto saß, habe zuvor mit einem Einkaufswagen seinen BMW beschädigt. Die geschockte Frau sei langsam weitergefahren, bis der Mann von ihrem Auto gesprungen sei, so die Polizei. Die Beamten stellten Schäden an beiden Autos fest. Was genau passiert ist, konnten sie allerdings nicht klären. Die Aussagen der beiden Beteiligten hätten sich stark unterschieden, hieß es. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall am vergangenen Samstagvormittag beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.09.2024 | 08:30 Uhr