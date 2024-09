Stand: 18.09.2024 09:57 Uhr Maroder Turm der Marktkirche Hannover wird saniert

Die Marktkirche in Hannover beginnt mit der Sanierung ihres 97 Meter hohen Kirchturms. Nach Angaben des Kirchenkreises sind viele Backsteine in einem schlechten Zustand. Es lösten sich Teile ab, zerbröselten und drohten herunterzufallen. Die Bauarbeiten sollen bis zu zwei Jahre dauern. Die Marktkirche soll aber geöffnet bleiben - auch im kommenden Jahr, wenn der Deutsche Evangelische Kirchentag nach Hannover kommt. Die im 14. Jahrhundert in ihrer heutigen Form errichtete Marktkirche gilt als ein Wahrzeichen der Landeshauptstadt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.09.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover