Stand: 18.09.2024 13:35 Uhr Mann mit 34 Kilogramm Kokain im Auto erwischt

Der Zoll hat bei einem Autofahrer auf der A1 bei Bremen eine große Menge an Drogen entdeckt. Nach Angaben des Hauptzollamtes Bremen hatte der 38-Jährige unter anderem 34 Kilogramm Kokain und ein Kilogramm Amphetamine in einem Hohlraum hinter einer manipulierten Kofferraumwand versteckt. Eine Sprecherin schätzte den Straßenverkaufswert der Drogen auf rund 1,5 Millionen Euro. Der 38-Jährige hatte den Angaben zufolge gesagt, er sei aus den Niederlanden gekommen und auf dem Weg nach Schweden. Die Frage nach mitgeführten Drogen habe der Mann gegenüber den Zöllnern zunächst verneint. Dann habe er doch rund zwei Gramm Marihuana herausgerückt. Bei der Kontrolle des Autos fanden die Zöllner dann die versteckten anderen Drogen. Der Vorfall ereignete sich laut Zoll bereits am 5. September. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden.

