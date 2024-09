Waldbrand am Brocken: Polizei startet Hinweisportal für Zeugen Stand: 18.09.2024 14:12 Uhr Fast zwei Wochen nach dem verheerenden Waldbrand am Brocken im Harz hat die Polizei ein spezielles Online-Portal eingerichtet. Dort können Zeugen Fotos und Videos des Feuers hochladen.

Hinweise aus der Bevölkerung könnten entscheidend sein, um die Ursachen des Brandes zu ermitteln und zukünftige Vorfälle zu verhindern, so ein Polizeisprecher. Auf ihrem Portal sind die Ermittler besonders an Aufnahmen vom 6. September interessiert, die zwischen 10 und 14 Uhr gemacht wurden und den Brandherd zwischen Eckerloch und Goethebahnhof (Sachsen-Anhalt) zeigen.

Polizei sucht nach zwei Wanderern, die Brand meldeten

Zusätzlich sucht die Polizei gezielt nach zwei Wanderern, die den Brand am 6. September gegen 14 Uhr im Imbiss "Gipfelstürmer" am Wurmberg gemeldet haben. Diese Zeugen werden dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer (03941) 67 42 93 zu melden. Auch weitere Zeugen mit Informationen oder Bildmaterial zum Feuer am Brocken bittet die Polizei darum, sich zu melden.

Sechs Tage langer Feuerwehreinsatz im Harz

Der Brand am Brocken hatte sich auf einer Breite von über 1.000 Metern in dem schwer zugänglichen Gelände ausgebreitet. Bei den Löscharbeiten waren zahlreiche Flugzeuge und Hubschrauber im Einsatz, darunter Maschinen der Bundeswehr und der Polizei. Der Großbrand wurde schließlich am 11. September offiziell für gelöscht erklärt.

