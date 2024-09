Stand: 18.09.2024 14:37 Uhr Flieger aus Mallorca über Hildesheim mit Laser geblendet

Die Besatzung eines Flugzeugs von Mallorca nach Hannover ist über Hildesheim von einem grünen Laser geblendet worden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die am späten Montagabend im Bereich des Stadtteils Neuhof etwas Verdächtiges bemerkt haben. Das Flugzeug musste laut einer Polizeisprecherin nicht ausweichen und konnte planmäßig landen. Der Pilot und seine Crew wurden demnach jedoch deutlich vom Licht geblendet. Das Blenden mit dem Laser sei eine Straftat, so die Sprecherin weiter. Noch am Montagabend habe eine Polizeistreife vor Ort nach dem unbekannten Täter gefahndet, jedoch ohne Erfolg. Zeugen erreichen die Polizeiinspektion Hildesheim unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim Hannover