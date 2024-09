Stand: 18.09.2024 11:08 Uhr Drei Kilogramm einer Designerdroge an Grenze beschlagnahmt

An der Grenze zu den Niederlanden haben Beamte der Bundespolizei rund drei Kilogramm einer mutmaßlichen Deisgnerdroge sichergestellt. Das teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Die Drogen wurden demnach im Auto eines 23-Jährigen in Twist (Landkreis Emsland) entdeckt. Der Straßenverkaufswert soll bei 30.000 Euro liegen. Bei dem Rauschmittel handle es sich um eine Substanz aus der Gruppe der Amphetamine, so die Sprecherin. Sie falle nicht unter das Betäubungsmittelgesetz, sei aber nach dem seit 2016 bestehenden Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz verboten. Die Drogen wurden den Angaben zufolge im Rahmen der vorübergehend eingeführten Grenzkontrollen am Dienstag entdeckt. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

