Unfall: Angeleinter Hund zieht Bank mit sich auf die Straße

Ein ausgerissener Hund hat am Mittwochvormittag in Oldenburg einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Polizeiangaben war der große schwarze Hund vor einem Optikergeschäft an einer Bank angeleint, rannte jedoch plötzlich auf die Fahrbahn und zog die Bank mit sich. Ein Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen die Bank. Die Fahrerin blieb laut Polizei unverletzt. Auch der Hund entkam unbeschadet und rannte davon. Als die Halterin im Geschäft dies bemerkte, rannte sie dem Tier laut Polizei hinterher. Die Frau wird als etwa 50 Jahre alt mit einem blauen Oberteil beschrieben. Die Polizei bittet die Hundehalterin, sich zu melden, und sucht Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 gegeben werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg