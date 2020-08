Stand: 12.08.2020 14:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kommunen verbieten Grillen wegen Brandgefahr

Seit mehr als einer Woche liegen die Temperaturen in Niedersachsen bei mehr als 30 Grad, Böden und Pflanzen sind ausgetrocknet. Während in Wäldern schon lange ein absolutes Verbot für Feuer gilt, schränken nun auch einige Städte und Landkreise im Land das Grillen deutlich ein, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Verbot in Salzgitter gilt auch für Grillplätze

Die Stadt Salzgitter hat das Grillen in allen Parks und Grünanlagen untersagt. Das gilt laut Ordnungsamt auch für ausgewiesene Grillplätze wie am Salzgittersee und auf den Grillflächen entlang der Wanderwege in Gebhardshagen und Salder. Wer gegen das Verbot verstößt, müsse mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro rechnen, heißt es weiter.

Osnabrück und Braunschweig schränken Möglichkeiten ein

Ähnlich strenge Vorschriften gelten seit einer Woche im Landkreis Osnabrück. In der Stadt Osnabrück ist wie auch in Braunschweig die Bratwurst über offenem Feuer nur noch auf ausgewiesenen Grillplätzen erlaubt. Diese gibt es in Lüneburg nicht, öffentliches Grillen ist dort untersagt.

Hannover erlaubt vorerst weiter Grillen in Parks

In Hannover ist die Lage noch entspannter, wie Stadtsprecher Dennis Dix zu NDR 1 Niedersachsen sagte. In Parks und Grünanlagen, wo Grillen ohnehin verboten ist, darf auch jetzt noch ein Kohlegrill aufgestellt werden. Noch sei es in Hannover nicht ganz so trocken wie in den vergangenen zwei Jahren, sagte Dix. Aber die Lage werde jeden Tag beobachtet und neu bewertet.

Nicht im Wald grillen, im eigenen Garten mit Vorsicht

In ganz Niedersachsen gilt: Im Wald ist offenes Grillfeuer strikt verboten, im eigenen Garten erlaubt - allerdings nur mit besonderer Vorsicht.

