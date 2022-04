Kommentar: Kein sicherer Ort für Täter! Stand: 25.04.2022 14:35 Uhr Ob in der Ukraine oder in Gambia: Wer Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, muss vor Gericht. Täter dürfen sich nirgends auf der Welt sicher fühlen, meint NDR Redakteurin Angelika Henkel.

von Angelika Henkel

Gambia - was soll da gewesen sein? Ja, genau. Man weiß so wenig! Gambia ist der kleinste Flächenstaat in Westafrika, hat zwei Millionen Einwohner und ist 6.000 Kilometer vom beschaulichen Celle entfernt. Und ausgerechnet von hier aus soll das Oberlandesgericht Celledarüber befinden, was in Gambia vor mehr als zehn Jahren geschehen ist? Klingt schräg, ist auch ein bisschen so.

Prozess ist für die Familien der Opfer wichtig

Dass das aber richtig ist, steht für mich außer Zweifel. Kein Verbrecher darf sich jemals sicher sein, ungestraft davonzukommen. Seien es Taten in der Ukraine - oder in Ländern, von deren Herrschern und Gräueltaten wir nie gehört haben, und die es nur selten in die Nachrichten schaffen. Erstmals weltweit beleuchten Richter die Verbrechen in Gambia. Für die Familien der Opfer ist das sehr wichtig.

Wie können Richter aus der Ferne urteilen?

Aber wie soll das gehen, so weit weg vom Tatort, von Zeugen, von Opfern? Der Staatsschutz-Senat in Celle stand schon einmal vor einer ähnlichen Aufgabe. Vor einigen Jahren ging es um Syrer, die in ihrer Heimat Terroristen unterstützt haben sollten. Doch die Aufklärung war zäh, was zum einen an groben Ermittlungsfehlern der Lüneburger Polizei lag. Zum anderen aber auch daran, dass der Tatort fremd und die politischen Umstände teils unklar blieben. Einer der drei Angeklagten wurde damals sogar freigesprochen.

Kein Täter darf sich sicher fühlen - nirgendwo

Diesmal aber könnte die Aufklärung einfacher sein. Der Angeklagte hat sich selbst belastet, weil er die Seiten wechselte und in Interviews über die Killerkommandos aufklärte. Vom Zeugen zum Angeklagten! Nun werden Richter in Celle über seine Tatbeteiligung und eine gerechte Strafe befinden. So viele Kilometer, so viele Jahre von den mutmaßlichen Verbrechen entfernt - und das ist gut so: Bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit darf es keinen sicheren Ort geben, nirgendwo auf der Welt.

Weitere Informationen Menschenrechts-Verbrechen: Gambier schweigt vorerst Der Mann soll in Gambia bei Mordanschlägen mitgewirkt haben. Am ersten Prozesstag trat ein BKA-Beamter als Zeuge auf. (25.04.2022) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 25.04.2022 | 19:30 Uhr