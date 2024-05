Stand: 04.05.2024 14:07 Uhr Über den Zaun gehoben: Diebe stehlen Alpakas aus Freizeitpark

Aus einem Gehege in einem Freizeitpark in Einbeck (Landkreis Northeim) sind drei Alpakas gestohlen worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei haben unbekannte Täter die Tiere über einen Zaun gehoben und mit einem Transporter weggefahren. Auf einer Wiese wurden demnach Reifen- und Fußspuren entdeckt. "Alle drei Alpaka-Kinder sind hier bei uns im Circus-Land geboren, teilweise mit der Hand aufgezogen. Der Verlust schmerzt sehr", sagte ein Sprecher des Freizeitparks. Auch die Halfter der Tiere seien verschwunden. Der Park hat eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt und hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Nach Angaben des Parks sind zwei der gestohlenen Alpakas weiß, eines braun und einen Meter beziehungsweise anderthalb Meter groß. Der Freizeitpark nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0152 09 15 33 69 entgegen. Zeugen können sich demnach auch an die Polizei in Einbeck wenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.05.2024 | 14:00 Uhr