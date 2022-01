Kliniklandschaft in Niedersachsen wird neu strukturiert Stand: 20.01.2022 15:36 Uhr Die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen soll sich grundlegend wandeln. Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, mit dem die Versorgung auch auf dem Land besser werden soll.

Das geplante Gesetz sieht vor, dass Niedersachsen künftig in acht Regionen gegliedert wird. In jeder von ihnen soll es langfristig ein Krankenhaus geben, dass die "Maximalversorgung" sicherstellt - daneben soll es Schwerpunkt-Kliniken geben und solche, die die Grundversorgung leisten. Der Gesetzentwurf sieht außerdem regionale Gesundheitszentren vor, die als erster Anlaufpunkt für die Menschen gedacht sind. Dort sollen Arzt- und Physiotherapiepraxen zusammenarbeiten, aber auch Pflegeanbieter und etwa Optiker. So wollen SPD und CDU künftig eine gute medizinische Versorgung auch in der Fläche sicherstellen. Die Regierungsparteien sprechen vom "bundesweit modernsten" Krankenhausgesetz.

Versorgung auf dem Land soll besser werden

Der sozialpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Volker Meyer, geht davon aus, dass von der neuen Struktur vor allem der ländliche Raum profitieren wird. Die neuen regionalen Gesundheitszentren bezeichnete er als "zukunftsfestes Modell", es werde eine "wohnortnahe Rund-um-die-Uhr-Versorgung" gewährleistet. Der SPD-Gesundheitspolitiker Uwe Schwarz sagte, die Corona-Pandemie habe die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser unter Beweis gestellt. Gleichzeitig habe sie Schwachpunkte aufgezeigt, die die Landesregierung jetzt korrigieren wolle.

Aufsicht und Demenzbeauftragte geplant

Schwarz lobte, dass das geplante Gesetz erstmals eine Krankenhausaufsicht vorsehe. Das Gesundheitsministerium soll so die Möglichkeit bekommen, die Angebote der Häuser besser zu überprüfen und zu koordinieren. Der Gesetzentwurf sieht auch vor, dass in allen Kliniken Demenzbeauftragte eingesetzt werden, um das medizinische und pflegerische Personal im Klinikalltag zu unterstützen.

Grüne loben - und fordern Investitionen

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Meta Janssen-Kucz, begrüßte die Initiative der Landesregierung. Die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen befinde sich längst im Wandel hin zu einer Grundversorgung in der Fläche und zu spezialisierten Zentren in großen Kliniken. Sie forderte aber gleichzeitig mehr Geld für die Kliniken. Ohne zusätzliche Mittel vom Land bleibe eine neue Krankenhausplanung Makulatur, so Janssen-Kucz.

