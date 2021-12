Kliniken und Verbände im Land begrüßen Urteil zu Triage Stand: 28.12.2021 17:11 Uhr Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag entschieden, dass Menschen mit Behinderungen in Triage-Fragen auf Intensivstationen besser geschützt werden müssen. Aus Niedersachsen kommt viel Zuspruch.

Konkret geht es bei der Gerichtsentscheidung um die Angst von Menschen mit Beeinträchtigungen und Vorerkrankungen, benachteiligt zu werden, sollten die personellen und materiellen Ressourcen auf Intensivstationen knapp werden. Der Gesetzgeber müsse nun unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um diese Menschen besonders zu schützen, so das Gericht. Dass die Regierung bisher keine entsprechenden Regeln beschlossen hat, widerspreche dem Recht von Menschen mit Behinderungen auf Gleichbehandlung und sei daher verfassungswidrig. Bei der Gestaltung der Regeln gebe es aber Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielräume. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will bald einen Entwurf vorlegen.

Anwalt: Jetzt kommt es auf die rasche Umsetzung an

Einer der neun Klägerinnen und Kläger kommt aus Niedersachsen: Constantin Grosch aus Hameln. Er und die anderen Kläger werden von Rechtsanwalt Oliver Tolmein vertreten. "Wir freuen uns außerordentlich über die Entscheidung", teilte Tolmein nach dem Urteil mit. "Jetzt kommt es darauf an, dass Behindertengruppen, Ärztinnen und Ärzte und Politik, insbesondere die Bundesregierung, unverzüglich in die Diskussion kommen und sich verständigen, wie die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen sind."

Niedersächsischer Inklusionsrat: Entscheidung überfällig

"Die Entscheidung war und ist überfällig, weil schon zu Beginn der Pandemie Menschen mit Behinderungen vergessen worden sind", sagte Monika Nölting, Sprecherin des niedersächsischen Inklusionsrates. Menschen mit Behinderungen seien neben Senioren eine besondere Gruppe, um die man sich Sorgen machen müsse. Friedrich Stubbe, Vorsitzender des Sozialverbands VdK Niedersachsen-Bremen, sagte: "Es müssen dringend Vorkehrungen getroffen werden, um auch in akuten Situationen während der Pandemie die Behindertenrechtskonvention einzuhalten. Bisher hat die Regierung es versäumt, die gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen." Zudem dürften Ärztinnen und Ärzte mit der Entscheidung, wer behandelt wird und wer nicht, nicht alleingelassen werden.

Ärztekammer: Mediziner stehen vor ethischem Dilemma

Die Frage der Triage aufgrund existenzieller Ressourcenknappheit in Kliniken stelle Ärztinnen und Ärzte vor ein ethisches Dilemma, heißt es vonseiten der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN). Zentrale Kriterien für eine Triage-Entscheidung seien die medizinische Indikation, der Patientenwille und die klinischen Erfolgsaussichten, so ÄKN-Sprecher Thomas Spieker. Bei einer Priorisierung dürfe weder die behandlungsbedürftige Erkrankung entscheidend sein noch dürften bestimmte Patientengruppen ausgeschlossen werden. Die geringen Ressourcen sollten so eingesetzt werden, dass "die Erfolgsaussichten mit Blick auf das Überleben und die Gesamtprognose möglichst groß sind und die meisten Menschenleben gerettet werden können", so Spieker.

Uniklinik setzt Priorisierungs- und Ethikkomitees ein

Bei Fragen in Grenzbereichen von Behandlungssituationen werde ein Ethikkommitee eingebunden beziehungsweise ein Priorisierungskommitee eingesetzt, sagt Lorenz Trümper, Vorstandsmitglied und Leiter des Corona-Krisenstabs der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). "Dessen Arbeit erfolgt anhand aktualisierter Leitlinien und verlangt eine Priorisierung strikt nach medizinischen (Erfolgs)-kriterien." An der Uniklinik gelte der Gleichheitsgrundsatz, nach dem "jedes menschliche Leben in gleicher Weise schützenswert" ist - das gelte auch in der Corona-Pandemie. "An der UMG werden in einer solchen Extremsituation alle nur denkbar möglichen Ressourcen des Regelbetriebs an diese Situation angepasst werden", sagte Trümper. Der Krisenstabsleiter wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass kein Unterschied zwischen geimpften und nicht geimpften Patienten gemacht werde.

Triage-Gesetz kann "rechtliche und moralische Stütze" sein

Bodo Schniewind, stellvertretender ärztlicher Direktor des Lüneburger Krankenhauses, begrüßt, dass es ein Gesetz geben soll, das im Zweifelsfall eine Triage regelt. Dieses Gesetz gerecht zu gestalten, sei eine sehr komplexe Aufgabe, so Schniewind. Es könne eine rechtliche und moralische Stütze sein für diejenigen, die im Falle extrem vieler Covid-Fälle darüber entscheiden müssten, wie Atemgeräte verteilt werden. In der Praxis werde das bisher nach Abwägung von mehreren Personen entschieden. In der Corona-Pandemie sei man bisher weit von derartigen existenziellen Entscheidungen entfernt gewesen.

Triage grundsätzlich verhindern?

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen begrüßte die Entscheidung aus Karlsruhe ebenfalls. Die Sorgen der Kläger, bei einer Triage-Entscheidung auf einer Intensivstation aufgrund der Vorerkrankungen schlechter gestellt zu werden, habe das Gericht als begründet anerkannt. Die Verpflichtung, Leben zu schützen, ergebe sich aus dem Grundgesetz. "Viel entscheidender ist daher die Frage, wie wir eine Triage grundsätzlich verhindern", so Bereichsleiter Jens Starkebaum.

Niedersachsen nimmt an Covid-19 erkrankte Intensivpatienten auf

In Niedersachsen ist das Thema Triage seit einiger Zeit in der Diskussion. Das niedersächsische Gesundheitsministerium steht bisher auf dem Standpunkt, dass "Triage in Niedersachsen nicht angezeigt" ist, sagte ein Sprecher vor einigen Wochen. Corona-Prioritäten werden auf den Intensivstationen im Land allerdings längst gesetzt. Spätestens seit dem Moment, als der erste schwer erkrankte Covid-19-Patient im sogenannten Kleeblattsystem aus Thüringen nach Niedersachsen verlegt wurde, um die Intensivstationen in Regionen mit übermäßig vielen Erkrankungen und schweren Verläufen zu entlasten. Zudem haben viele Kliniken in Niedersachsen planbare Operationen verschoben, um Personal und Betten vorzuhalten und eine Überbelastung zu verhindern.

