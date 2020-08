Stand: 03.08.2020 06:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kitas kehren heute in den Regelbetrieb zurück

In Niedersachsen startet heute das neue Kita-Jahr. Trotz steigender Corona-Zahlen sollen die Kitas nach fast fünf Monaten Unterbrechung wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Hintergrund ist ein entsprechender Plan von Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD). Verbunden damit sind eine Reihe von Erleichterungen: So dürfen wieder neue Kinder aufgenommen werden, die Kitas dürfen Gruppen öffnen und auch mischen - etwa um in Randzeiten Kinder zu betreuen. Für die Rückkehr zum Normalbetrieb haben die Kitas bis zum Ende der Schulferien Zeit.

Kontakte sollen eingeschränkt bleiben

Ein Sprecher des Kultusministeriums betonte gegenüber NDR 1 Niedersachsen, dass es weiter gelte, Kontakte möglichst einzuschränken und Abstand zu halten. Den Einrichtungen werde weiterhin geraten, nicht alle Kinder gleichzeitig zusammenzubringen. Die Kinder sollen möglichst viel an der frischen Luft betreut werden, um das Infektionsrisiko niedrig zu halten. Eltern, die ihre Kinder in der Einrichtung abgeben wollen, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In den Kitas dürfen außerdem noch bis zum Herbst weiter Freiwilligendienstler, Auszubildende oder Eltern einspringen. So sollen befürchtete Personalengpässe aufgefangen werden, weil viele Kita-Beschäftigte zur Risikogruppe gehören.

Tonne: "Müssen weiter genau beobachten"

Die wieder steigenden Corona-Zahlen haben bislang keine Auswirkungen auf die Pläne des Kultusministeriums. Mit Blick auf den ebenfalls angedachten Regelbetrieb für die Schulen sagte Kultusminister Tonne dem "Weser Kurier" (Sonnabend), dass alle Vorbereitungen darauf hinausliefen. Der SPD-Politiker räumte ein, dass die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens ihn beunruhige. "Wie entwickeln sich die Infektionszahlen, insbesondere bei Reiserückkehrern? Das alles müssen wir sehr genau beobachten", sagte er der Zeitung. "Klar ist: Die, die in die Kita oder Schule gehen, müssen sich dort sicher fühlen können", sagte Tonne.

