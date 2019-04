Stand: 25.04.2019 11:17 Uhr

Keine weiteren Hilfen bei erneuter Dürre?

Das vergangene Jahr war warm - und trocken. Dies könnte jedoch nur ein Vorgeschmack auf das sein, was Niedersachsen in diesem Jahr blüht. Hohe Temperaturen, viel Sonne und kaum Regen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits vor einer möglichen Dürre im Land, die die des Jahres 2018 noch übertreffen könnte. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat unterdessen keine weiteren Dürrehilfen für die Landwirte in Aussicht gestellt: "Ich wünsche mir nicht nochmal eine Dürrehilfe aus Bundes-, EU-Mitteln oder irgendwas. Das muss man so deutlich sagen, das ist ein Betriebsrisiko, ein zweites Dürrejahr werden viele landwirtschaftliche Betriebe vielleicht auch nicht überstehen." Das sei "knallhart", aber andere Länder hätten dieses Problem auch, es sei schwierig. "Es muss verdammt nochmal regnen", sagte die Ministerin.

Östliche Regionen besonders stark betroffen

Bislang hat es das kaum. Bis zu 90 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel, so lautet die Auswertung der Meteorologen für den April 2019 in vielen Teilen Niedersachsens. Besonders in den östlichen Regionen des Landes habe es seit Wochen nicht mehr ausreichend geregnet, so der DWD gegenüber NDR 1 Niedersachsen.

Grundwasserstand sinkt extrem

Schon jetzt sei der Boden deshalb so trocken wie im Rekordsommer 2018. Besonders für die Landwirtschaft könnte das negative Folgen haben: Durch den heißen Sommer, den schneearmen Winter und das trockene Frühjahr ist der Grundwasserstand extrem gesunken und der Boden ist ausgetrocknet, heißt es. Die jungen Pflanzen werden also momentan nicht ausreichend mit Wasser versorgt. Ein Problem, das auch die Gärtnereien im Land betrifft. Besonders Nadelbäume leiden demnach unter der Trockenheit. So lassen beispielsweise Weihnachtsbaum-Züchter in Niedersachsen schon jetzt ihre Plantagen bewässern.

