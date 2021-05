KVN hat keine Hinweise auf Abrechnungsbetrug in Testzentren Stand: 29.05.2021 16:28 Uhr Wird bei Corona-Testzentren falsch abgerechnet? Die Kassenärztliche Vereinigung in Niedersachsen hat nach eigenen Angaben keine Hinweise auf Abrechnungsbetrug.

Eine besondere Kontrolle der Abrechnungsmodalitäten sei vom Bund nicht vorgesehen, sagte KVN-Sprecher Detlef Haffke am Sonnabend in Hannover. "Wenn der Gesetzgeber gewollt hätte, dass eine Behörde das überprüft, hätte er das in die Testverordnung aufgenommen", so Haffke. Bei den eingereichten Erstattungsanträgen gebe es höchstens eine Plausibilitätsprüfung, ob für einen Zeitraum nicht mehr Tests gemeldet werden, als praktisch durchzuführen waren.

Videos 8 Min Corona-Pandemie: Das Geschäft mit Schnelltests Für jeden Corona-Test zahlt der Bund 18 Euro an das Testzentrum. Lohnt sich der Aufwand, um die Pandemie einzudämmen? (17.05.2021) 8 Min

Bund zahlt 18 Euro pro Bürgertest

Seit März gibt es die kostenlosen Corona-Bürgertests in Deutschland. Diese sind unter anderem notwendig, um im Einzelhandel einkaufen gehen zu können oder die Außengastronomie zu besuchen. Die Kommunen genehmigen die Corona-Testzentren in Niedersachsen. Diese müssen sich dann bei der KVN akkreditieren. Die Testzentren rechnen über die Kassenärztliche Vereinigung bis zu 18 Euro pro Test ab. Die KVN holt sich das Geld vom Bundesamt für soziale Sicherung zurück.

