Inzidenz unter 150: Innenstädte leben wieder leicht auf Stand: 26.04.2021 16:45 Uhr Das Infektionsschutzgesetz hat die Lage etwas vereinfacht: Wer als Kunde einen Termin macht und ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegt, kann bei einer Inzidenz unter 150 wieder einkaufen.

So etwa in Stadt und Region Hannover. In Hannovers Innenstadt kehrte am Montag langsam das Leben zurück. "Wir erwarten für heute kaum Umsatzzuwächse, das ist noch alles viel zu frisch", sagte Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft Hannover. "Aber wenn ich mir die Innenstadt so anschaue, dann muss ich schon sagen: Es freut mich, nach der Leere der letzten Wochen wieder ein kleines Grundrauschen zu spüren." An vielen Stellen sind kleine Corona-Testzentren entstanden, vor ihnen waren die Schlangen am Montag lang.

Videos 3 Min Einkaufen mit negativem Corona-Test wird wenig angenommen Für viele Einzelhändler ist Shoppen nach einem Test ein kleiner Lichtblick - aber nicht genug. Viele Kunden bleiben aus. 3 Min

Einkaufen möglich - auch ohne Modellkommune zu sein

Noch vor wenigen Wochen ist Hannover abgeblitzt, als die Stadt sich als niedersächsisches Modellprojekt beworben hatte. Der Plan: In der Innenstadt sollten die Geschäfte wieder öffnen können. Einkaufen dürfen sollte, wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Doch die Inzidenz in Stadt und Region war für das Projekt zu hoch - Hannover wurde nicht als Modellkommune ausgewählt.

Umsatz: 40 Prozent eines normalen Sonnabends

Auch in Braunschweig atmen die Einzelhändler etwas auf - es darf seit Sonnabend wieder eingekauft werden. Denn in der vergangenen Woche war der Sieben-Tage-Inzidenzwert unter 100 gesunken. Laut Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig lag der Umsatz im Einzelhandel am Sonnabend ungefähr bei 40 Prozent im Vergleich zu normalen Sonnabenden.

Shopping ohne Test - solange Inzidenz unter 100 bleibt

Wer vorab keinen Termin vereinbart hat, kann sich auch kurzfristig anmelden. Das ging in den meisten Geschäften in der Innenstadt auch am Montag ohne Probleme. Denn wirklich voll war es nicht, wie NDR Niedersachsen berichtet. Auch in den neuen Corona-Testzentren am nördlichen und südlichen Ende der Fußgängerzone waren spontan Abstriche möglich. Notwendig zum Einkaufen ist ein negativer Corona-Test in Braunschweig nicht - solange der Inzidenz-Wert unter 100 bleibt.

