Intensivbetten: Pflegekammer Niedersachsen schlägt Alarm Stand: 17.04.2021 10:41 Uhr Mit Blick auf fast volle Intensivstationen in Niedersachsen hat die Pflegekammer vor einer Überlastung des Gesundheitssystems durch die Pandemie gewarnt. 86 Prozent der Intensivbetten sind belegt.

In einigen Regionen wie Celle und Lüchow-Dannenberg seien bereits alle Betten ausgelastet. Auch die beiden größten Krankenhäuser in Göttingen melden eine angespannte Situation. Dort kommt verschärfend hinzu, dass die Universitätsmedizin auch viele besonders schwere Fälle aus anderen Regionen aufnimmt. Angesichts der Lage forderte die Pflegekammer Niedersachsen am Freitag eine Entlastung des Pflegepersonals, etwa durch das Herunterfahren planbarer Eingriffe und zusätzliches Personal auf den Intensivstationen - zum Beispiel aus der Anästhesie. Bedingung sei jedoch, dass dadurch die Notfallversorgung nicht gefährdet werde.

Pflegende auf Covid-Stationen sind "absolut erschöpft"

"Die Mitarbeitenden auf den Covid-Intensivstationen arbeiten seit einem Jahr am Limit", sagte Pflegekammer-Vorstandsmitglied Felix Berkemeyer, der eine Intensivpflegestation leitet. "Sie sind absolut erschöpft und am Ende ihrer Kräfte." Dass nun immer mehr junge mit dem Coronavirus infizierte Menschen beatmet werden müssten, sei für viele Pflegekräfte besonders erschütternd. Bund und Länder müssten das Tempo erhöhen. "Mehr Impfungen und eine langfristige Schnellteststrategie tragen dazu bei, jeden Tag Menschenleben zu retten", so Berkemeyer.

