Innenminister warnt vor Radikalisierung der Corona-Skeptiker Stand: 10.11.2020 15:34 Uhr Angesichts der Ausschreitungen bei der Demonstration von Corona-Skeptikern in Leipzig hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) vor einer Radikalisierung der Szene gewarnt.

"Der Einfluss von Rechtsextremisten auf die Szene und die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen kann nicht wegdiskutiert werden und er darf nicht unterschätzt werden", sagte Pistorius am Dienstag im Niedersächsischen Landtag. Zwar seien nicht alle, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gingen, Neonazis und Rechtsextremisten. Aber sie machten sich immer wieder, ob sie es wollten oder nicht, mit Rechtsextremisten gemein, die mit ihnen Seite an Seite demonstrierten. Gleichzeitig zeige sich, dass sich die Bewegung der Corona-Leugner von innen heraus radikalisiere, auch ohne Einfluss von rechts, sagte Pistorius.

Pistorius: "Gegner bezeichnen Maßnahmen als diktatorisch"

Alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie würden als diktatorisch bezeichnet, und zwar aus zahlreichen unterschiedlichen politischen und ideologischen Richtungen der Bewegung. "Wir sehen uns sehr genau an, wer zum Umfeld dieser Gruppierungen gehört und wir beobachten weiter sehr genau, wie dynamisch sich Radikalisierungen innerhalb dieser Szene vollziehen", sagte der Minister. "Wir werden weiterhin mit dem notwendigen Augenmaß, aber auch mit der entsprechenden Entschlossenheit vorgehen."

Polizei: "Querdenken" meldet Demo in Hannover an

Unterdessen meldeten Gegner der Corona-Maßnahmen für den 21. November eine Demonstration auf dem Opernplatz der Landeshauptstadt an. Laut Polizei steckt die Initiative "Querdenken" hinter dem Protest. Die Demonstration soll am 22. November auf dem Opernplatz stattfinden. Die Organisatoren rechnen mit 600 Menschen. Bei einer Querdenker-Demonstration in Leipzig am vergangenen Wochenende hatten Teilnehmer unter anderem eine Polizeisperre durchbrochen und waren gewaltsam mit der Polizei aneinandergeraten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.11.2020 | 15:30 Uhr