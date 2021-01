Impfstart für Ü-80-Senioren: Streit über Briefkampagne Stand: 13.01.2021 19:19 Uhr Die Briefkampagne des niedersächsischen Sozialministeriums zum Impfstart steht in der Kritik. Grüne, FDP und CDU greifen Ministerin Carola Reimann (SPD) an, weil ihr Ressort DHL damit beauftragt hat.

Demnach ist vorgesehen, dass der Postdienstleister DHL die Haushalte mit Menschen jenseits der 80 anschreiben soll. Das Problem: Die Listen der Deutsche Post Direkt GmbH sind unvollständig. Die Kritiker bemängeln, dass das Sozialministerium nicht auf die Daten der niedersächsischen Meldebehörden zurückgreife. Die FDP-Abgeordnete Susanne Schütz sagte, dass alle Impfberechtigten gleich behandelt werden müssten, auch bei der Information per Briefpost. Rechtliche Hindernisse müsse man im Schnellverfahren beseitigen. Uwe Schünemann (CDU) riet, Betroffene mit einem gemeinsamen Brief der Kommunen und des Sozialministeriums über die Einwohnermeldeämter zu informieren. "Dadurch kann die jeweilige Gemeinde zusätzliche organisatorische Hinweise und zum Beispiel einen Transportservice individuell anbieten."

Ministerium hat zu wenig Kapazitäten

Das Ministerium verteidigte in einer Mitteilung das Vorgehen. Man habe vermeiden wollen, die 409 Meldebehörden des Landes in Pandemie-Zeiten mit der Erstellung von Listen zu beauftragen. Der Datenschutz sehe zudem nicht vor, Meldelisten gebündelt an Dienstleister zu übergeben. Das Ministerium selbst könne Erstellung und Versand von Briefen dieser Menge nicht leisten. Die Kosten für die Dienstleistung beliefen sich auf 28.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Porto.

Impfstart für höchste Priorisierungsgruppe am 28. Januar

Laut Sozialministerium leben rund eine halbe Million Menschen jenseits der 80 in Niedersachsen. DHL könnte rund 210.000 Haushalte erreichen, schätzt die Behörde. Zudem sei die Anmeldung zu einem Impftermin nicht von dem Anschreiben abhängig. Dabei handele es sich um einen Service. Das Ministerium wies erneut darauf hin, dass die Terminbuchung über die die Impfhotline des Landes unter (0800) 9 98 86 65 sowie über ein Internetportal, dessen Adresse zeitnah bekanntgegeben wird, möglich sei. Als Impfstart für die höchste Priorisierungsgruppe sei der 28. Januar vorgesehen.

Städte- und Gemeindebund fordert Einbindung der Kommunen

Der Städte- und Gemeindebund warb für ein Einbinden der Kommunen. "Die Information der über 80-jährigen Menschen muss jetzt ganz schnell und auf den richtigen Wegen erfolgen", sagte der Sprecher des Kommunalverbands, Thorsten Bullerdiek. Hierfür könnten Sozial- und Innenministerium auf die Melderegister zugreifen. "Gerade in Notzeiten sollte diese Möglichkeit unbedingt genutzt werden, da nur so möglichst viele Menschen in dieser Altersgruppe erreicht werden können."

