Impfkampagne: CDU-Fraktionschef will mehr Flexibilität Stand: 21.04.2021 15:00 Uhr Der Chef der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, Dirk Toepffer, hat mehr Flexibilität bei der Impfkampagne gegen das Coronavirus gefordert.

Die Impfzentren sollten am Tage übergebliebene Impfdosen am Abend unbürokratisch an Menschen vergeben, die sich dafür bereithalten, sagte Toepffer am Mittwoch im Landtag in Hannover. "Das würde die Impfgeschwindigkeit insgesamt deutlich erhöhen, Verteilungsprobleme unbürokratisch lösen und zu guter Letzt sogar Geld sparen", sagte Toepffer.

Toepffer erwägt teilweise Abhebung der Priorisierung

Aus seiner Sicht führe weniger Bürokratie bei der Impfpriorisierung zu mehr Tempo. Mit Blick auf die steigenden Impfdosenlieferungen müsse außerdem ernsthaft geprüft werden, ob eine teilweise Loslösung von der grundsätzlich richtigen Impfpriorisierung ins Auge gefasst werden kann, so Toepffer weiter. So sei es beispielsweise richtig, dass nun schon bald die überwiegende Mehrheit der Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen geimpft werden können. Toepffer warb außerdem darum, geimpfte Menschen von Corona-Beschränkungen zu befreien.

Diskussion um Lockerungen angeregt

Aus ethischer aber auch aus wirtschaftlicher Sicht sei es sinnvoll, den Kreis der von Beschränkungen Betroffenen so klein wie möglich zu halten, sagte er. Vielleicht sei es angesichts der noch kleinen Zahl Geimpfter zu früh, um für sie weitere Lockerungen zuzulassen. "Aber wir sollten endlich einmal ganz sachlich und mit kühlem Kopf darüber diskutieren, wann denn der Zeitpunkt gekommen ist, um die anstehenden Fragen zu beantworten."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.04.2021 | 15:00 Uhr