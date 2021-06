Impfen für alle: Niedersachsen hebt Priorisierung auf Stand: 07.06.2021 13:15 Uhr Heute fällt in Niedersachsen die sogenannte Impfpriorisierung. Jede Bürgerin und jeder Bürger ab 12 Jahren darf sich jetzt impfen oder auf die Warteliste setzen lassen.

Die niedergelassenen Mediziner in Niedersachsen haben am Tag der Aufhebung der Impfpriorisierung zu Geduld bei der Vereinbarung von Corona-Impfterminen aufgerufen. "Wenn die Telefonleitungen zu den Arztpraxen ständig belegt sind und die E-Mail-Postfächer überlaufen, kommen andere Patienten, zum Beispiel solche mit einer chronischen Erkrankung, nicht mehr durch", sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke, am Montag.

KVN: Nicht alle auf einmal, bitte

Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich nicht direkt alle in dieser Woche an die Praxen wenden, sondern es im Laufe des Monats versuchen. Belastet sehen sich die niedergelassenen Ärzte laut Haffke nicht vom Impfaufwand selbst, sondern vor allem wegen der Vereinbarung der Termine. Die Kommunikation mancher Bürgerinnen und Bürger mit dem Praxispersonal habe in den vergangenen Wochen absurde Züge angenommen. Haffke rief dazu auf, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Praxen "nicht so hart ins Gericht zu gehen".

Aufhebung der Impfpriorisierung vergangene Woche beschlossen

Die Landesregierung hatte die Aufhebung vergangene Woche auch für die Impfzentren beschlossen. Eine Reihenfolge sei durch das Abarbeiten der Wartelisten gegeben. Außerdem sei die Impfquote im Land bei besonders gefährdeten Gruppen hoch, hieß es aus dem niedersächsischen Gesundheitsministerium. Bisher standen bei der Corona-Impfung ältere und besonders kranke Menschen sowie Personen, die beruflich höheren Infektionsrisiken ausgesetzt sind, im Fokus.

Hoher Andrang erwartet

Anmeldungen für einen Termin in den Impfzentren sollen über das Impfportal des Landes sowie über die Hotline unter der Telefonnummer (0800) 99 88 665 möglich sein. Angesichts des hohen zu erwartenden Anrufaufkommens empfiehlt das Gesundheitsministerium, vor allem das Onlineportal für die Anmeldung zu nutzen. Wer einen Termin bekommen habe, solle zudem unbedingt sicherstellen, dass er auf keiner anderen Warteliste mehr steht, teilte das Ministerium mit.

Menschen müssen Geduld aufbringen

Das Land weist darauf hin, dass man mit Wartezeiten von mehreren Wochen rechnen müsse. Rund 590.000 Menschen stünden in Niedersachsen noch auf den Listen der Impfzentren, zahlreiche weitere auf denen der Haus- und Fachärzte, hieß es am Freitag. "Alle Niedersächsinnen und Niedersachsen, die zu den Prioritätsgruppen 1 bis 3 gehören und bereits auf der Warteliste stehen, haben ihren Platz weiterhin sicher", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). "Da der Impfstoff noch knapp ist und momentan viele Zweitimpfungen anfallen, braucht es aber Zeit, diese Personen zu versorgen", so Behrens.

Noch keine Stiko- Impfempfehlung für Kinder

Einige Kinderärzte im Land lehnen es noch ab, mit dem Impfen der 12- bis 16-Jährigen zu beginnen, solange die Ständige Impfkommission (Stiko) dazu keine klare Empfehlung abgegeben hat. Bisher ist für Kinder hierzulande nur der Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer zugelassen. Die Stiko hat mehrfach angedeutet, dass sie möglicherweise keine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder geben will, sondern nur für solche mit Vorerkrankungen.

Behrens hofft auf mehr Impfstoff

Das Land Niedersachsen erhält vom Bund für die 52 Impfzentren im Juni weiterhin rund 235.000 Dosen pro Woche. Die Lieferankündigungen des Bundes für das dritte Quartal liegen nach Angaben des Gesundheitsministeriums noch nicht vor. "Wir wünschen uns einen deutlichen Aufwuchs der Liefermengen für die Impfzentren", sagte Behrens. Niedergelassene Ärzte bekommen in der Woche 350.000 Dosen für ihre Praxen. Derzeit haben mehr als 46 Prozent der Niedersachsen die Erstimpfung und knapp 20 Prozent die Zweitimpfung erhalten.

Betriebsärzte impfen ab Montag auch mit

Heute steigen auch die Betriebsärzte landesweit in die Impfkampagne ein. Einige Unternehmen haben das Impfen im Betrieb in den vergangenen Wochen bereits getestet. Niedersachsens Betriebsärzte sollen zunächst rund 70.000 Dosen pro Woche erhalten.

